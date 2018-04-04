Ä°ngilizler Ä°slamofobiye tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
"IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± AyaÄŸa Kalk" adlÄ± sivil toplum hareketi tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikler, baÅŸkent Londra baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkenin Cambridge, Edinburgh, Manchester, Birmingham, Sheffield, Devon, Oxford, Norwich, Leicester ve Newcastle kentlerinde gerÃ§ekleÅŸti.
Etkinliklere katÄ±lan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tlarÄ±, adadaki MÃ¼slÃ¼man toplumla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, toplumun tÃ¼m Ã¼yelerini bu dayanÄ±ÅŸmaya destek vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± nefret suÃ§larÄ±nÄ±n en sert ÅŸekilde kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen katÄ±lÄ±mcÄ±lar, "Ä°slamofobiye hayÄ±r" ÅŸeklinde slogan atarak Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine nefret suÃ§larÄ±yla mÃ¼cadeleyi sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÃœSLÃœMANLARI TEHDÄ°T OLARAK GÃ–STEREN MEKTUPLAR
GeÃ§en ay Ä°ngiltere'nin Ã§eÅŸitli kentlerindeki adreslere gÃ¶nderilen "Bir MÃ¼slÃ¼manÄ± cezalandÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± mektupta, MÃ¼slÃ¼manlar "tehdit" olarak gÃ¶sterilirken 3 Nisan'da "beyaz Ã§oÄŸunluk", "bir MÃ¼slÃ¼mana zarar ver" ifadeleri yer almÄ±ÅŸtÄ±.
TerÃ¶rle mÃ¼cadele polisi, mektupla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
MÃ¼slÃ¼manlara verilecek zararlarÄ±n puanlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir listenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± mektupta, 10 ile 500 puan arasÄ±nda "Ã¶dÃ¼l" verilen saldÄ±rÄ± seÃ§enekleri arasÄ±nda bir MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ aÃ§mak, dÃ¶vmek, asit atmak ve herhangi bir silahla Ã¶ldÃ¼rmek de sÄ±ralanÄ±yordu.
Ä°ngiltere'de MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
AynÄ± mektup ayrÄ±ca ÅŸÃ¼pheli madde iÃ§eren paketler iÃ§inde Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4 MÃ¼slÃ¼man milletvekiline de gÃ¶nderilmiÅŸti.
HÃœKÃœMETTEN KINAMA
Devlet BakanÄ± Victoria Atkins, geliÅŸmelere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼met olarak bu iÄŸrenÃ§ mektubun iÃ§eriÄŸini kÄ±nÄ±yoruz. DÃ¼zgÃ¼n bir toplumda buna yer yoktur." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
"HÃ¼kÃ¼met olarak nefret suÃ§larÄ±nÄ± ve Ä°slamofobiyi son derece ciddiye alÄ±yoruz." diyen Atkins, Ä°ngiliz hukukunda bu suÃ§lara yÃ¶nelik etkin bir yasal Ã§erÃ§eve bulunduÄŸunu kaydetmiÅŸti.
Ä°ngiltere, Galler, Ä°skoÃ§ya ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 800 bin MÃ¼slÃ¼man yaÅŸÄ±yor. MÃ¼slÃ¼manlar nÃ¼fusun yÃ¼zde 4,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor.
Ä°ngiltere'de daÄŸÄ±tÄ±lan ve 3 Nisan'da "Bir MÃ¼slÃ¼manÄ± cezalandÄ±r"maya Ã§aÄŸÄ±ran mektuplar, ada genelinde dÃ¼zenlenen etkinliklerle protesto edilirken, MÃ¼slÃ¼man toplumla da dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
ABD'de Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) yetkililerine yalan sÃ¶ylediÄŸini kabul eden HollandalÄ± avukat Alex van der Zwaan'a 30 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Johnny Michael, "TÃ¼rkiye yakÄ±n bir NATO mÃ¼ttefiki olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'nin Ä°ncirlik'teki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n NATO ve Koalisyon iÃ§in Ã¶nemli rolÃ¼ devam ediyor." dedi.
KÃ¼resel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±m aÄŸÄ± YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KadÄ±n saldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan vuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel, TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda sÄ±kÄ± bir diyalog iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Votel, YPG'nin Afrinâ€™e gitmesinin DEAÅž'a karÅŸÄ± yapÄ±lan kendi operasyonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortaÄŸÄ±mÄ±z' olarak tanÄ±mladÄ±.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz ve Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±klarÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla Ä°srail'in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±
56 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n bulunduÄŸu tekne Malezya kara sularÄ±na girdi