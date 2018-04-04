GÃ¼ncelleme: 01:55, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ngilizler Ä°slamofobiye tepki gÃ¶sterdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa KarÅŸÄ± AyaÄŸa Kalk" adlÄ± sivil toplum hareketi tarafÄ±ndan organize edilen etkinlikler, baÅŸkent Londra baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkenin Cambridge, Edinburgh, Manchester, Birmingham, Sheffield, Devon, Oxford, Norwich, Leicester ve Newcastle kentlerinde gerÃ§ekleÅŸti.

Etkinliklere katÄ±lan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve faÅŸizm karÅŸÄ±tlarÄ±, adadaki MÃ¼slÃ¼man toplumla dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, toplumun tÃ¼m Ã¼yelerini bu dayanÄ±ÅŸmaya destek vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± nefret suÃ§larÄ±nÄ±n en sert ÅŸekilde kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen katÄ±lÄ±mcÄ±lar, "Ä°slamofobiye hayÄ±r" ÅŸeklinde slogan atarak Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine nefret suÃ§larÄ±yla mÃ¼cadeleyi sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

MÃœSLÃœMANLARI TEHDÄ°T OLARAK GÃ–STEREN MEKTUPLAR

GeÃ§en ay Ä°ngiltere'nin Ã§eÅŸitli kentlerindeki adreslere gÃ¶nderilen "Bir MÃ¼slÃ¼manÄ± cezalandÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± mektupta, MÃ¼slÃ¼manlar "tehdit" olarak gÃ¶sterilirken 3 Nisan'da "beyaz Ã§oÄŸunluk", "bir MÃ¼slÃ¼mana zarar ver" ifadeleri yer almÄ±ÅŸtÄ±.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele polisi, mektupla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

MÃ¼slÃ¼manlara verilecek zararlarÄ±n puanlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir listenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± mektupta, 10 ile 500 puan arasÄ±nda "Ã¶dÃ¼l" verilen saldÄ±rÄ± seÃ§enekleri arasÄ±nda bir MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±n baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ aÃ§mak, dÃ¶vmek, asit atmak ve herhangi bir silahla Ã¶ldÃ¼rmek de sÄ±ralanÄ±yordu.

Ä°ngiltere'de MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± mektup ayrÄ±ca ÅŸÃ¼pheli madde iÃ§eren paketler iÃ§inde Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi'nin 4 MÃ¼slÃ¼man milletvekiline de gÃ¶nderilmiÅŸti.

HÃœKÃœMETTEN KINAMA

Devlet BakanÄ± Victoria Atkins, geliÅŸmelere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HÃ¼kÃ¼met olarak bu iÄŸrenÃ§ mektubun iÃ§eriÄŸini kÄ±nÄ±yoruz. DÃ¼zgÃ¼n bir toplumda buna yer yoktur." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"HÃ¼kÃ¼met olarak nefret suÃ§larÄ±nÄ± ve Ä°slamofobiyi son derece ciddiye alÄ±yoruz." diyen Atkins, Ä°ngiliz hukukunda bu suÃ§lara yÃ¶nelik etkin bir yasal Ã§erÃ§eve bulunduÄŸunu kaydetmiÅŸti.

Ä°ngiltere, Galler, Ä°skoÃ§ya ve Kuzey Ä°rlanda'dan oluÅŸan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 800 bin MÃ¼slÃ¼man yaÅŸÄ±yor. MÃ¼slÃ¼manlar nÃ¼fusun yÃ¼zde 4,4'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturuyor.