01:25, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'den Ä°ncirlik aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Michael, "TÃ¼rkiye yakÄ±n bir NATO mÃ¼ttefiki olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'nin Ä°ncirlik'teki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n NATO ve Koalisyon iÃ§in Ã¶nemli rolÃ¼ devam ediyor." dedi.

Pentagon sÃ¶zcÃ¼lerinden Michael, "ABDâ€™nin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde bulunan bir silah deposunu baÅŸka bir Ã¼lkeye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼" yÃ¶nÃ¼nde haber Ã¼zerine AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Michael, "TÃ¼rkiye yakÄ±n bir NATO mÃ¼ttefiki olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'nin Ä°ncirlik'teki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n NATO ve Koalisyon iÃ§in Ã¶nemli rolÃ¼ devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± askerlerin sorumluluk alanlarÄ± iÃ§erisindeki gÃ¶rev bÃ¶lgelerinden herhangi birini terk ettiÄŸimize dair yapÄ±lan online haberlerin hiÃ§bir gerÃ§eklik payÄ± yoktur. Bu haberler, gÃ¼vensizliÄŸi arttÄ±rmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶zetmemiz gereken bir zamanda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±.