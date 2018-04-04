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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:56, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
01:42, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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ABD'deki Rusya soruÅŸturmasÄ±nda ilk hapis cezasÄ±
ABD'deki Rusya soruÅŸturmasÄ±nda ilk hapis cezasÄ±

ABD'de Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) yetkililerine yalan sÃ¶ylediÄŸini kabul eden HollandalÄ± avukat Alex van der Zwaan'a 30 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de Ã–zel Yetkili SavcÄ± Mueller tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda FBI'a yalan sÃ¶ylediÄŸi ortaya Ã§Ä±kan HollandalÄ± avukat van der Zwaan'a 30 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.

Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, ABD'de devam eden Rusya soruÅŸturmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak ilk kez bir ismin hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Federal bir yargÄ±Ã§, daha Ã¶nce soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten FBI yetkililerine ve Ã–zel Yetkili SavcÄ± Mueller'Ä±n ekibine yalan sÃ¶ylediÄŸini itiraf eden HollandalÄ± avukata 30 gÃ¼n hapis cezasÄ± ve 20 bin dolar da para cezasÄ± verdi.

Åžubat ayÄ±nda FBI yetkililerine soruÅŸturma kapsamÄ±ndaki tahkikatlarda yalan sÃ¶ylediÄŸini kabul eden van der Zwaar, hakkÄ±ndaki iddianameye gÃ¶re ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanya yetkilileriyle Ukrayna'da yerleÅŸik bir ÅŸirket arasÄ±ndaki iliÅŸkileri gizlemiÅŸ.

AynÄ± kapsamda Mueller'Ä±n ofisinin talep ettiÄŸi e-postalarÄ± sildiÄŸi belirtilen HollandalÄ± avukatÄ±n Rus bir oligarkÄ±n damadÄ± olduÄŸu ve Rusya ile Trump'Ä±n seÃ§im ekibi arasÄ±ndaki iliÅŸkileri bildiÄŸi de iddia ediliyor.

ABD'de 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine hem Kongre hem de Ã–zel Yetkili SavcÄ± Mueller tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar devam ediyor.

Trump, Ã¶nceki hafta sonu sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda, "Rusya'nÄ±n 2016'daki BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± soruÅŸturan Mueller'Ä± hedef almÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã¼zerine ABD Kongresinin Ã¶nde gelen CumhuriyetÃ§i isimleri, kendisine uyarÄ±da bulunarak Mueller'Ä±n iÅŸine devam etmesi gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k deprem, 9 MayÄ±s 2017'de eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'nin Trump tarafÄ±ndan kovulmasÄ± olmuÅŸtu. ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya soruÅŸturmasÄ±na 17 MayÄ±s 2017'de Ã–zel Yetkili SavcÄ± olarak Mueller'Ä± atamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD rusya FBI Robert Mueller
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