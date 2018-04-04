Trump, Netanyahu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ± bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede OrtadoÄŸu'daki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
AÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Trump, ABD'nin Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha vurguladÄ± ve iki lider Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± eylemleriyle mÃ¼cadele etmek iÃ§in yakÄ±n iÅŸ birliÄŸine devam etme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±." ifadesine yer verildi.
SÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamada, Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan ve Ä°srail'in 19 Filistinliyi ÅŸehit ettiÄŸi olaylarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼ndeme gelip gelmediÄŸine deÄŸinilmedi.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ±nÄ± anma kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 19 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, bin 500'den fazlasÄ± yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kanada'nÄ±n Myanmar Ã–zel ElÃ§isi Rae, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kenti ve Ã§evresinde Ã¶lÃ¼m veya ciddi hastalÄ±k riski bulunan 100 bin RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in ek araziye ihtiyaÃ§ olduÄŸu belirtti
Rusya'da Halal Expo-2018 ismi ile ilk kez en iyi helal yemek yarÄ±ÅŸmasÄ± dÃ¼zenlenecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ± bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°ngiltere'de daÄŸÄ±tÄ±lan ve 3 Nisan'da "Bir MÃ¼slÃ¼manÄ± cezalandÄ±r"maya Ã§aÄŸÄ±ran mektuplar, ada genelinde dÃ¼zenlenen etkinliklerle protesto edilirken, MÃ¼slÃ¼man toplumla da dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
ABD'de Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) yetkililerine yalan sÃ¶ylediÄŸini kabul eden HollandalÄ± avukat Alex van der Zwaan'a 30 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Johnny Michael, "TÃ¼rkiye yakÄ±n bir NATO mÃ¼ttefiki olmaya devam ediyor. TÃ¼rkiye'nin Ä°ncirlik'teki hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n NATO ve Koalisyon iÃ§in Ã¶nemli rolÃ¼ devam ediyor." dedi.
KÃ¼resel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±m aÄŸÄ± YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KadÄ±n saldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan vuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel, TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda sÄ±kÄ± bir diyalog iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Votel, YPG'nin Afrinâ€™e gitmesinin DEAÅž'a karÅŸÄ± yapÄ±lan kendi operasyonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortaÄŸÄ±mÄ±z' olarak tanÄ±mladÄ±.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz ve Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±klarÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla Ä°srail'in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.