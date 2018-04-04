08:36, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Trump, Netanyahu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ± bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede OrtadoÄŸu'daki son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkan Trump, ABD'nin Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha vurguladÄ± ve iki lider Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± eylemleriyle mÃ¼cadele etmek iÃ§in yakÄ±n iÅŸ birliÄŸine devam etme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±." ifadesine yer verildi.

SÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamada, Gazze Åžeridi'nde yaÅŸanan ve Ä°srail'in 19 Filistinliyi ÅŸehit ettiÄŸi olaylarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede gÃ¼ndeme gelip gelmediÄŸine deÄŸinilmedi.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ±nÄ± anma kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 19 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, bin 500'den fazlasÄ± yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.