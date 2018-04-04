09:06, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 04 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapacak ErdoÄŸan, Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸinin ardÄ±ndan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara/10.30/12.30/15.00/17.00)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MEB Åžura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitime HazÄ±rlÄ±k ve Uyum ProgramÄ± ile ATO Congresium'da Engelli VatandaÅŸlarÄ±n EKPSS ve Kura YÃ¶ntemiyle Kamu KurumlarÄ±na YerleÅŸtirilmesi TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Ankara/12.00/14.00)Â



3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri ve Japonya-TÃ¼rkiye Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Toshihiro Nikai ile bir araya gelecek, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe tarafÄ±ndan kabul edilecek, Ä°Ã§iÅŸleri ve Ä°letiÅŸim BakanÄ± Seiko Noda ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



- AkdaÄŸ, Ä°stanbul-Åžimonoseki kardeÅŸ ÅŸehir iliÅŸkisi vesilesiyle verilecek resepsiyona katÄ±lacak.



(Tokyo)Â



2- AB BakanÄ± Ã–mer Ã‡elik, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunda sunum yapacak.



(TBMM/11.00)Â



3- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Valilik ziyaretinin ardÄ±ndan KÃ¼tahya ve TavÅŸanlÄ± AtÄ±ksu ArÄ±tma Tesisleri aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, toplu temel atma tÃ¶reni ve AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(KÃ¼tahya/11.45-18.00)Â



4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, TBMM Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(TBMM/10.00/15.00)Â



5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere yÃ¶nelik "GÃ¼venli SÃ¼rÃ¼ÅŸ KurallarÄ± EÄŸitimi" programÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/10.00)Â



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- KÄ°T Komisyonunda, Makine ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile SÃ¼mer Holding A.Åž. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015-2016 hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.



(TBMM/14.00/11.00/12.30)Â



EKONOMÄ°



1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Turkcell Teknoloji Zirvesi'ne katÄ±lacak.



- Ã–zlÃ¼ daha sonra, Grand Cevahir Otel'de Su ve AtÄ±k Su SektÃ¶rÃ¼nde Yerli ÃœrÃ¼n Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/09.00/11.30)Â



2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Samsun'da Karadeniz BÃ¶lgesi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.



(Samsun/09.30/13.00/13.30)Â



3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ± enflasyon deÄŸerlendirmesini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ±na iliÅŸkin reel efektif dÃ¶viz kurunu aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)





GÃœNCEL



1- MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Alparslan TÃ¼rkeÅŸ'in vefatÄ±nÄ±n 21. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸtepe'deki anÄ±t mezarda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.



(Ankara/10.00)Â



2- FETÃ– DavalarÄ±



- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.



(Ankara/09.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Kocaeli/09.00)



- Siirt'te, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ValiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi sÃ¼recek.



(Siirt / 09.30)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin dÃ¶nemin 2. BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Harekat Merkezi KomutanÄ± tÃ¼mgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet ÃœssÃ¼ KomutanÄ± tuÄŸgeneral Deniz Kartepe ve 2. BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Hareket Merkezi Amiri kurmay albay BÃ¼lent GÃ¼rdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(DiyarbakÄ±r / 09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Tuzla OrhanlÄ± GiÅŸeleri'nde meydana gelen olaylarla ilgili 65 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, 1'i firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan olaylarda 3 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesi, 49 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na iliÅŸkin 15 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin "ana darbe" davasÄ±nda tutuklu 14 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BÃ¼yÃ¼k Salon'da sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Selimiye'de bulunan 1. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸananlar ve Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ÃœskÃ¼dar yerleÅŸkesinin ele geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 40'Ä± tutuklu 128 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BakÄ±rkÃ¶y'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)

3- Ankara GarÄ± Ã¶nÃ¼nde 102 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 36 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.



(Ankara/09.00)







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, "Gillette Milliyet YÄ±lÄ±n Sporcusu Ã–dÃ¼lleri" tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/19.30) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



2- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek finalinde Liverpool-Manchester City ve Barcelona-Roma maÃ§larÄ± oynanacak.



(Liverpool/Barcelona/21.45)



3- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± finali ilk maÃ§Ä±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Atina/18.30)



4- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Ä°spanya'nÄ±n UCAM Murcia takÄ±mÄ±na konuk olacak.



(Murcia/21.30)



5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 24. haftasÄ±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ä°stanbul Ãœniversitesi, Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-FenerbahÃ§e, Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray-Adana ASKÄ° maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Hatay/15.00Kayseri/17.00/Samsun/18.00/Ä°stanbul/19.00/19.00)Â



6- Hentbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§larÄ± oynanacak.



7- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 3-4.'lÃ¼k maÃ§Ä±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/19.00)Â



8- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 7-8'incilik maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/18.00)Â



9- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig 17. hafta erteleme maÃ§Ä±nda GÃ¶ztepe, Maliye Piyango'yu konuk edecek.



(Ä°zmir/19.00)Â



