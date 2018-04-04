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Avrupa
09:12, 04 Nisan 2018 Çarşamba

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Moskova'da ilk kez helal gıda festivali yapılacak
Moskova'da ilk kez helal gıda festivali yapılacak

Rusya'da Halal Expo-2018 ismi ile ilk kez en iyi helal yemek yarışması düzenlenecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın başkenti Moskova’da 28 Nisan'da Uluslararası “Halal Expo-2018” Kongre çerçevesinde geniş menülü Helal Gıda Festivali düzenleneceği bildirildi.

Moskova'da düzenlenecek olan helal yemekler festivali Rusya ve diğer ülkelerin profesyonel mutfak uzmanlarının katılacağı açık bir mutfak yarışması şeklinde gerçekleşecek.

Katılımcılar “En iyi helal yemek” ve “En iyi helal tatlı” ödülleri için yarışacaklar. Her katılımcı bir yemek ve bir tatlı hazırlayacak.

Festival organizatörlerine göre, bu yarışma katılımcıların yeteneklerini göstermek yanında kendilerine halka tanıtmaları için ciddi bir deneyim de olacaktır.

Yarışma yetişkinler ve çocuklar için mutfak ustalarının heyecan verici dersleri olacak ve onda helal yemek ikramları yapılacak.



İlgili Konular Halal Expo-2018 moskova
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