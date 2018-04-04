09:12, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Moskova'da ilk kez helal gıda festivali yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın başkenti Moskova’da 28 Nisan'da Uluslararası “Halal Expo-2018” Kongre çerçevesinde geniş menülü Helal Gıda Festivali düzenleneceği bildirildi.

Moskova'da düzenlenecek olan helal yemekler festivali Rusya ve diğer ülkelerin profesyonel mutfak uzmanlarının katılacağı açık bir mutfak yarışması şeklinde gerçekleşecek.

Katılımcılar “En iyi helal yemek” ve “En iyi helal tatlı” ödülleri için yarışacaklar. Her katılımcı bir yemek ve bir tatlı hazırlayacak.

Festival organizatörlerine göre, bu yarışma katılımcıların yeteneklerini göstermek yanında kendilerine halka tanıtmaları için ciddi bir deneyim de olacaktır.

Yarışma yetişkinler ve çocuklar için mutfak ustalarının heyecan verici dersleri olacak ve onda helal yemek ikramları yapılacak.



