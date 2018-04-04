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09:26, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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2018-YKS'ye geÃ§ kalanlar iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
2018-YKS'ye geÃ§ kalanlar iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±

Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na sÃ¼resi iÃ§inde baÅŸvuramayan adaylar, geÃ§ baÅŸvuru iÅŸlemlerini bugÃ¼n saat 23.59'a kadar yapabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinin (Ã–SYM) sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lan duyuruda, Ã¼niversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na (2018-YKS) bugÃ¼n baÅŸlayanÂ geÃ§ baÅŸvuru iÅŸlemlerinin 23.59'da sona ereceÄŸi belirtildi.

YKS, Ã¼Ã§ oturumlu dÃ¼zenlenecek. SÄ±navÄ±n birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tÃ¼m adaylar iÃ§in zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturumu olan YabancÄ± Dil Testi'ne (YDT) girmek iÃ§in de baÅŸvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Adaylar, sÄ±navÄ±n sabah oturumlarÄ±nda saat 10.00'dan sonra, Ã¶ÄŸleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacak.



Ä°lgili Konular 2018-YKS Ã–SYM Ã–lÃ§me SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi
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