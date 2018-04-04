2018-YKS'ye geÃ§ kalanlar iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±

"Kansere Ã§are bulunduÄŸu iddiasÄ± doÄŸru deÄŸil"

TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.