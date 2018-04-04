BangladeÅŸ'teki RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in 'Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±k' uyarÄ±sÄ±

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun Myanmar Ã–zel ElÃ§isi Bob Rae, BangladeÅŸ'e gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalan yaklaÅŸÄ±k 700 bin MÃ¼slÃ¼mandan bazÄ±larÄ±nÄ±n yaklaÅŸan muson mevsiminin getireceÄŸi Ã¶lÃ¼mcÃ¼l hastalÄ±klara yakalanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Bob Rae, Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan 39 sayfalÄ±k nihai raporunda, Myanmar'da yaÅŸananlarÄ± geniÅŸ bir perspektifle ele aldÄ±.
"Onlara SÃ¶yleyin Biz Ä°nsanÄ±z / Kanada ve DÃ¼nya Rohingya Krizi ile Ä°lgili Ne Yapabilir?" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda Rae, Ã¼lkesinin Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizde lider rolÃ¼ Ã¼stlenmesi gerektiÄŸini kaydetti.
BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metine mÃ¼ltecilere verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Bob Rae, Cox's Bazar ve Ã§evresinde Ã¶lÃ¼m veya ciddi hastalÄ±k riski bulunan 100 bin RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in ek araziye gereksinim duyulduÄŸunu bildirdi. Rae bu bÃ¶lgede yaklaÅŸan muson mevsiminin getireceÄŸi sel, toprak kaymalarÄ± ve suyla taÅŸÄ±nan hastalÄ±klarÄ±n ciddi sayÄ±da Ã¶lÃ¼mlere neden olabileceÄŸini vurguladÄ±.
Raporunda 17 tavsiyeye yer veren Rae, Kanada hÃ¼kÃ¼metinin, sÄ±nÄ±rÄ±n her iki tarafÄ±nda kapsamlÄ± bir yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in finansman planÄ± geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini belirtti. Rae, bu kombine Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n maliyetini ilk 4 yÄ±l sÃ¼resince her sene iÃ§in 150 milyon dolar olarak tahmin ettiÄŸini aktardÄ±.
Hem BangladeÅŸ hem de Myanmar'daki insanlÄ±k krizinin aciliyet derecesi ile Rohingya ve diÄŸer nÃ¼fuslara yÃ¶nelik gerÃ§ek risklerin kapsamÄ±nÄ±n daha geniÅŸ bir ÅŸekilde kamuoyuna duyurulmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Rae, tavsiyelerini ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:
"Ä°nsani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± iÃ§in vizelerin ve Ã§alÄ±ÅŸma izinlerinin alÄ±nmasÄ± BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir. YardÄ±mlarda sadece Rohingya mÃ¼ltecilerinin ihtiyaÃ§larÄ±na odaklanmakla kalmayÄ±p, aynÄ± zamanda Cox's Bazar'daki BangladeÅŸli nÃ¼fus da hesaba katÄ±lmalÄ±dÄ±r. Kanada, insan haklarÄ±na olduÄŸu kadar kalkÄ±nmaya odaklÄ± kuruluÅŸlarla Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmelidir. Kanada, BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi (BMMYK), BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼meti ve Myanmar hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda bir mutabakat zaptÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±nÄ± teÅŸvik etmelidir. Bu, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Rohingya halkÄ±nÄ±n ÅŸiddet yÃ¼zÃ¼nden evlerini terk etmedeki sorumluluÄŸunu hiÃ§bir ÅŸekilde azaltmaz. Kanada, Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda diyaloÄŸu geliÅŸtirmek ve etnik Rakhine ile Rohingya arasÄ±nda uzlaÅŸma saÄŸlamak iÃ§in deneyimli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n teÅŸvik ettiÄŸi gayriresmi giriÅŸimlere destek saÄŸlamalÄ±dÄ±r."
Kanada'nÄ±n, Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ile aktif iÅŸ birliÄŸi politikasÄ± izlemeye devam etmesinin Ã¶nemine dikkati Ã§eken Rae, insanlÄ±k ve soykÄ±rÄ±m suÃ§larÄ±ndan sorumlu olanlarÄ±n BM'nin yetkili organlarÄ± nezdinde hesap vermesi gerektiÄŸine deÄŸindi.
Rae, Kanada'nÄ±n, bu tÃ¼r yaptÄ±rÄ±mlara tabi tutulmasÄ± gereken birey veya taraflarÄ± tanÄ±mlamak iÃ§in benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¼lkelerle aktif olarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, Ã¼lkesinin Myanmar'a silah ambargolarÄ±na devam etmesini istedi ve Myanmar'a silah gÃ¶nderilmesi konusunda daha geniÅŸ kapsamlÄ± bir yasaÄŸa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ifade etti.
Krizin saÄŸlÄ±klÄ± izlenmesi iÃ§in Kanada hÃ¼kÃ¼meti bÃ¼nyesinde Ã¼st dÃ¼zey bir bakan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±k edeceÄŸi Rohingya Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu kurulmasÄ±nÄ± teklif eden Bob Rae, "Rohingya Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu doÄŸrudan hÃ¼kÃ¼mete ve meclis komitelerine rapor verecek, sÃ¼regelen krizleri izleyecek ve Kanada'nÄ±n bu krizde etkili bir ÅŸekilde yanÄ±t vermesini ve liderliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gerekli diÄŸer adÄ±mlarÄ± ve harcamalarÄ± Ã¶nerecektir. Grup, krizin tam kapsamÄ± hakkÄ±nda gerÃ§ek zamanlÄ± olarak parlamento ve Kanada kamuoyuna raporlar verebilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Kanada'nÄ±n krizle ilgili benzer dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip Ã¼lkeleri UluslararasÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu kurmaya teÅŸvik etmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ã–zel ElÃ§i Bob Rae, raporunu "Kanada, Rohingya krizi meselesinin, Kanada'da yapÄ±lacak G7 Liderler Zirvesi'nde ele alÄ±nmasÄ± iÃ§in zorlamalÄ±dÄ±r. Kanada ayrÄ±ca Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) ile ortaklÄ±k fÄ±rsatlarÄ±nÄ± da araÅŸtÄ±rmalÄ±, Ä°Ä°T'nin mayÄ±s ayÄ±nda BangladeÅŸ'te yapÄ±lacak 45. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda Ã¼ye Ã¼lkelerle krizi Ã§Ã¶zme fÄ±rsatlarÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r." ifadeleriyle tamamladÄ±.
Ã–te yandan, Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, UluslararasÄ± KalkÄ±nma BakanÄ± Marie-Claude Bibeau ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland, yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamalarda Myanmar Ã–zel ElÃ§isi Bob Rae'ye raporu iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
BaÅŸbakan Trudeau, "Bob Rae'nin nihai raporunu memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yorum. Kanada bu krize cevap vermeye ve insanlara yardÄ±m etmeye kararlÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda, bu rapordaki Ã¶nerileri deÄŸerlendireceÄŸiz ve almayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z diÄŸer Ã¶nlemleri Ã¶zetleyeceÄŸiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
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Kanada'nÄ±n Myanmar Ã–zel ElÃ§isi Rae, BangladeÅŸ'in Cox's Bazar kenti ve Ã§evresinde Ã¶lÃ¼m veya ciddi hastalÄ±k riski bulunan 100 bin RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼man iÃ§in ek araziye ihtiyaÃ§ olduÄŸu belirtti
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