"Suriye'deki 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejim sorumlu"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de en ölümcül kimyasal silah saldırısının düzenlediği 21 Ağustos 2013'ten, rejimin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da klor gazı kullandığı 25 Şubat 2018 tarihine kadar olan kanıtları analiz etti.
Örgüt, 7 farklı kaynaktan alınan verilere dayandırdığı bilgiler doğrultusunda 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejimin sorumlu olduğu sonucuna ulaştı.
New York merkezli insan hakları kuruluşu, Suriye'nin kuzeyindeki Han Şeyhun kasabasında en az 100 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının birinci yılında yayımladığı açıklamada, kimyasal silah saldırılarını önlemeye yönelik uluslararası çabaların sonuçsuz kaldığını vurguladı.
Örgüt, Suriye'de en ölümcül kimyasal silah saldırısının yapıldığı 21 Ağustos 2013'ten, rejimin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da klor gazı kullandığı 25 Şubat 2018 tarihine kadar olan kanıtları analiz ettiğini ve 7 farklı kaynaktan alınan verilere dayandırdığı bilgiler doğrultusunda 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejimin sorumlu olduğu sonucuna ulaştığını bildirdi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve ülkelerin önleme çabalarına rağmen Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğü belirtildi.
HRW Orta Doğu Direktör Yardımcısı Lama Fakih, konuyla ilgili değerlendirmesinde, kimyasal silah kullanımını yasaklayan anlaşmanın bu silahların sürekli kullanımına devam edilmesiyle hiçbir işe yaramama riski olduğunu belirtti.
Fakih, Han Şeyhun'daki saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen BM ile OPCW tarafından, kimyasal silah kullanımının önlenmesi konusundaki çabaların artırılmadığını ifade etti.
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve OPCW, Suriye'deki kimyasal silah savaşı kabusunun gerçeğe dönüşmesini sessizce izliyor." ifadesini kullanan Fakih, uluslararası topluma harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Açıklamada örgüt, BMGK'ye geçen sene Rusya'nın vetosu nedeniyle görev süresi yenilenemeyen Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan BM mekanizmasına alternatif bulma ve Han Şeyhun saldırısının sorumlularına yaptırım uygulama çağrısı yaptı.
BM mekanizmasının görev süresinin dolmasından bu yana Suriye rejiminin en az 5 kimyasal silah saldırısı düzenlemiş olabileceği ve bunları soruşturacak herhangi bir mekanizmanın bulunmadığı belirtilen açıklamada, saldırıların sorumlularının hala cezasız kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.
BM misyonu, 26 Ekim 2017'de BMGK'ye sunduğu raporunda Han Şeyhun'da en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu olayda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.
Buna karşın rejimin 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığını ortaya koyan BM raporunun sonuçlarını kabul etmeyen Rusya, söz konusu mekanizmanın görev süresinin yenilenmesini veto etmişti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan, Suriye’deki uluslararası koalisyona eleştiri geldi
İsrail askeri hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi
Etiyopyalı muhalifler, başbakan değişse de ülkedeki asıl değişimin iktidar koalisyonu EPRDF'in yapısında olması gerektiğine düşünüyor. Ülkenin önemli muhalif isimlerinden olan Oromo Federal Kongresi Başkanı Merera Gudina, yaptığı açıklamada, yeni dönem için “ihtiyatlı iyimserliği” koruduğunu söyledi.
Türkiye ile Somali terörle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği yapacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğradığını ancak söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini belirtti
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından BMGK'ya, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarını durdurması ve suçluların cezalandırılması için gereken adımları atması çağrısında bulunuldu
2018 yılında Kazakistan devlet bütçesi harcamaları 30 milyar dolardan fazla olacak
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de düzenlenen 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejimi sorumlu tuttu
Kanada'nın Myanmar Özel Elçisi Rae, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti ve çevresinde ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan 100 bin Rohingyalı Müslüman için ek araziye ihtiyaç olduğu belirtti
Rusya'da Halal Expo-2018 ismi ile ilk kez en iyi helal yemek yarışması düzenlenecek
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İngiltere'de dağıtılan ve 3 Nisan'da "Bir Müslümanı cezalandır"maya çağıran mektuplar, ada genelinde düzenlenen etkinliklerle protesto edilirken, Müslüman toplumla da dayanışma içerisinde olunması çağrısı yapıldı.
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası verildi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.
Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandığı bildirildi. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kadın saldırgan ise polis tarafından vuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye ile Suriye konusunda sıkı bir diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.