09:56, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Kritik 3'lü Suriye zirvesi başladı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılacağı Beştepe'deki Suriye konulu toplantı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde kabul edilmesi öngörülen ortak deklarasyonda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konular vurgulanıyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün üst düzey memurlar bir araya gelerek zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyon üzerinde çalıştı. Deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda da hemfikir olunan konular vurgulandı. Üçlü zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapıldı.. Zirve çerçevesindeki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.