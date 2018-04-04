Kritik 3'lü Suriye zirvesi başladı

Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.
Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde kabul edilmesi öngörülen ortak deklarasyonda Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konular vurgulanıyor.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün üst düzey memurlar bir araya gelerek zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyon üzerinde çalıştı.
Deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda da hemfikir olunan konular vurgulandı.
Üçlü zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapıldı.. Zirve çerçevesindeki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.
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