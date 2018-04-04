Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:00, 04 Nisan 2018 Çarşamba
Dış Politika
Güncelleme: 15:13, 04 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' sona erdi
'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı Beştepe'deki Suriye konulu toplantının sona erdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'ye ilişkin müzakerelerin yapıldığı Cenevre görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de yapılan üçlü zirvenin ikincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

"Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla basına kapalı yapıldi.

Söz konusu zirveye Türkiye heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Üçlü zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

ÜÇLÜ ZİRVE ÖNCESİ AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirve kapsamında liderler ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

Basına kapalı yapılan ilk görüşme Erdoğan ve Ruhani arasında, ikincisi ise Putin ve Ruhani arasında oldu.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi.

Üç lider el ele basına poz verdi.

İLK ZİRVE SOÇİ'DE YAPILMIŞTI

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Aralık 2016'da yürürlüğe giren ateşkes, Esed rejiminin ihlallerine rağmen bir yıl aradan sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni müzakerelerin önünü açacak Astana sürecini başlatmıştı. 

Cenevre görüşmelerinde bir sonuç elde edilememesi üzerine, ​"Suriye" konulu üçlü zirvenin ilki 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.



İlgili Konular 3'lü Suriye zirvesi iran Türkiye rusya suriye zirvesi Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' sonrası ortak açıklama
'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' sonrası ortak açıklama

"Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ortak basın toplantısı düzenliyor.
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' sona erdi
'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı Beştepe'deki Suriye konulu toplantının sona erdiği bildirildi
Ruhani-Putin görüşmesi sona erdi
Ruhani-Putin görüşmesi sona erdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani 1 saat 10 dakika görüştü
Dışişleri'nden Irak cezaevindeki Türk kadın ve çocuklar için girişim
Dışişleri'nden Irak cezaevindeki Türk kadın ve çocuklar için girişim

Eşinin iş bulduğu yalanı ile 4 yıl önce Telafer'de DEAŞ'a katılan ailelerin dramı devam ediyor. Eşleri savaşta ölen kadın ve çocuklar ise Irak hapishanelerinden kurtarılmak için seslerini duyurmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı öncelikle çocukları kurtarmak olmak üzere Rusafa cezaevinde tutuklu bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yargılanması için girişimlerine devam ediyor
AB heyeti vize serbestisini görüşmek için Türkiye'ye gelecek
AB heyeti vize serbestisini görüşmek için Türkiye'ye gelecek

AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini söyledi
Erdoğan-Ruhani görüşmesi yapıldı
Erdoğan-Ruhani görüşmesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinin sona erdiği bildirildi
Rus istihbaratından 'Türkiye' itirafı
Rus istihbaratından 'Türkiye' itirafı

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını belirtti
Hatay'da quot özel güvenlik bölgesi quot uygulaması
Hatay'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Suriye sınırındaki bazı alanlarda "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı
S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu
S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını bildirdi.
Fransız vekillere Türkiye'nin sivil hassasiyetini anlattı
Fransız vekillere Türkiye'nin sivil hassasiyetini anlattı

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türk ordusunun sivil kayıpları asgariye indirme endişesi nedeniyle 3 günde ele geçirebileceği Afrin'e 58 gün süren bir harekat sonrasında girdiğini söyledi.
Liderler açıkladı S-400 sistemi erken teslim edilecek
Liderler açıkladı: S-400 sistemi erken teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." ifadesini kullandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
TürkAkım'ın ilk hattı 10 Mayıs'tan önce tamamlanacak
TürkAkım'ın ilk hattı 10 Mayıs'tan önce tamamlanacak

Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz projesinde inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, “Projede ilk hattın inşası 10 Mayıs’tan önce tamamlanacak.” dedi.
Van'da terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi
Van'da terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 sığınak imha edildi
Samandıra Gişeleri' davasında 22 sanığa müebbet kararı
'Samandıra Gişeleri' davasında 22 sanığa müebbet kararı

15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli törenle atıldı
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli törenle atıldı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı

Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

Ahmedinejad'dan İran yargısı için 'İngiltere' suçlaması
Ahmedinejad'dan İran yargısı için 'İngiltere' suçlaması

Türkiye'deki kritik Suriye zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye'deki kritik Suriye zirvesi 4 Nisan'da

İran'da orta şiddette deprem
İran'da orta şiddette deprem

İranlı Araplar'dan devlet televizyonuna protesto
İranlı Araplar'dan devlet televizyonuna protesto

TARİHTE BUGÜN: İran’da İslam Cumhuriyeti ilan edildi
TARİHTE BUGÜN İran da İslam Cumhuriyeti ilan edildi

'İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz'
İran'la 10-15 yıl içerisinde savaşabiliriz'

İran'dan Yunanistan'a sert uyarı
İran'dan Yunanistan'a sert uyarı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 