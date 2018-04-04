10:12, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Libya'dan BMGK'ya 'Filistin' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya resmi haber ajansında yer alan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) temsilci olması gerektiği vurgulanarak, BMGK'den saldırıların durdurulması ve suçluların hesap vermesi için gereken adımların atılması istendi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yaşananların büyük bir üzüntüyle takip edildiği, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendiği belirtilen açıklamada, "Gasbedilen haklarını isteyen savunmasız bir halka yapılan bu kanlı saldırının hiçbir gerekçesi yok." ifadesine yer verildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.