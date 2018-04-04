10:19, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Putin'den DEAŞ uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye konulu üçlü zirve için Ankara'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’na mesaj gönderdi.



Putin’in mesajını Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev okudu.

Putin, DAEŞ'in hala büyük yıkım potansiyeli olduğunu belirterek, "Hızla taktik değiştirme ve dünyanın farklı şehir ya da bölgelerinde saldırı gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor” dedi.

Türkiye ve Rusya'nın terörle mücadele işbirliğine ilişkin Putin, Rusya'nın Suriye meselesinin çözümüyle ilgilenen ülkelerle işbirliği yaptığını belirterek, "Öncelikle hedefimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamak ve oradaki terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır. Bu doğrultuda Türkiye ile işbirliği yapıyoruz ve ileride de işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.