10:32, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Somali ile ortak terörle mücadele iş birliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ile Somali arasında, terörle mücadele ve güvenlik alanında iş birliğini öngören anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Şubat 2013'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşmaya göre, taraflar başta terör ve organize suçlar olmak üzere büyük öneme sahip suçlarla mücadelede iş birliği yapacak. Taraflar başta terör eylemleri ile terörizm propagandasını önlemek ve terörizmin finansmanını engellemek olmak üzere siber suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi alanlarda işlenen suçları önlemek, bastırmak ve suç soruşturmalarını yürütmek için iş birliğinde bulunacak.

Terörle mücadelede iş birliği kapsamında taraflar, kendi sınırları içinde güvenliği tehdit eden terör eylemlerini önlemek için ulusal mevzuatlarına göre gerekli tedbiri almak, tarafların aleyhine faaliyet gösteren terör yapılanmalarını yasa dışı örgütler olarak değerlendirmek ve bu örgütlerin yazılı ve görsel basın organlarının faaliyetlerine izin vermemek gibi konularda iş birliği yapacak.

Taraflardan birinin talebi üzerine her alanda terör faaliyetlerine dair bilgi ve belge paylaşımı yapılacak.

Terör ve organize suçlarla mücadele ve diğer iş birliği konularında taraflar, karşılıklı eğitim ve uzman değişim programları düzenlemenin yanı sıra ortak çalışma grupları oluşturabilecek.