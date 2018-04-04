09:47, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Kazakistan'da devlet harcamaları artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'da 3 Nisan tarihinde yapılan hükümet toplantısında konuşan Maliye Bakan Bakhyt Sultanov 2018 yılında devlet bütçesinin giderlerinin 9 trilyon 643 milyar Tenge (30 milyar 134.4 milyon dolar) olacağını söyledi.

Bakan, bu paralardan 292,5 Milyar Tenge ($ 914 milyon)'nin Kazakistan'ın modernizasyonu için harcanacağını belirtti. Buna öğretmenlerin maaşlarının artırılması ve engelli bakıcılarına verilecek sosyal yardımların da dahil olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, Devlet Başkanın beş sosyal inisiyatifinin uygulanması için de bütçeden pay ayırılacağı açıklandı.

2018 yılında Kazakistan'ın kişi başına GSYİH'nın 9.2 bin dolar olması bekleniyor. Tahminlere göre, ülke 2017 yılında yüzde 3,8 oranında büyüdü. Bu büyümenin ana unsurlarından biri, yıl başında bir varil petrol fiyatının 45 dolardan 55 dolara yükselmesidir. ABD dolarının ulusal para değeri 340 Tenge civarında.



