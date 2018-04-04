Kazakistan'da devlet harcamaları artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'da 3 Nisan tarihinde yapılan hükümet toplantısında konuşan Maliye Bakan Bakhyt Sultanov 2018 yılında devlet bütçesinin giderlerinin 9 trilyon 643 milyar Tenge (30 milyar 134.4 milyon dolar) olacağını söyledi.
Bakan, bu paralardan 292,5 Milyar Tenge ($ 914 milyon)'nin Kazakistan'ın modernizasyonu için harcanacağını belirtti. Buna öğretmenlerin maaşlarının artırılması ve engelli bakıcılarına verilecek sosyal yardımların da dahil olacağını sözlerine ekledi.
Ayrıca, Devlet Başkanın beş sosyal inisiyatifinin uygulanması için de bütçeden pay ayırılacağı açıklandı.
2018 yılında Kazakistan'ın kişi başına GSYİH'nın 9.2 bin dolar olması bekleniyor. Tahminlere göre, ülke 2017 yılında yüzde 3,8 oranında büyüdü. Bu büyümenin ana unsurlarından biri, yıl başında bir varil petrol fiyatının 45 dolardan 55 dolara yükselmesidir. ABD dolarının ulusal para değeri 340 Tenge civarında.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan, Suriye’deki uluslararası koalisyona eleştiri geldi
İsrail askeri hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi
Etiyopyalı muhalifler, başbakan değişse de ülkedeki asıl değişimin iktidar koalisyonu EPRDF'in yapısında olması gerektiğine düşünüyor. Ülkenin önemli muhalif isimlerinden olan Oromo Federal Kongresi Başkanı Merera Gudina, yaptığı açıklamada, yeni dönem için “ihtiyatlı iyimserliği” koruduğunu söyledi.
Türkiye ile Somali terörle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği yapacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğradığını ancak söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini belirtti
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından BMGK'ya, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarını durdurması ve suçluların cezalandırılması için gereken adımları atması çağrısında bulunuldu
2018 yılında Kazakistan devlet bütçesi harcamaları 30 milyar dolardan fazla olacak
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de düzenlenen 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejimi sorumlu tuttu
Kanada'nın Myanmar Özel Elçisi Rae, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti ve çevresinde ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan 100 bin Rohingyalı Müslüman için ek araziye ihtiyaç olduğu belirtti
Rusya'da Halal Expo-2018 ismi ile ilk kez en iyi helal yemek yarışması düzenlenecek
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
İngiltere'de dağıtılan ve 3 Nisan'da "Bir Müslümanı cezalandır"maya çağıran mektuplar, ada genelinde düzenlenen etkinliklerle protesto edilirken, Müslüman toplumla da dayanışma içerisinde olunması çağrısı yapıldı.
ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine yalan söylediğini kabul eden Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'a 30 gün hapis cezası verildi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.
Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandığı bildirildi. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kadın saldırgan ise polis tarafından vuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye ile Suriye konusunda sıkı bir diyalog içerisinde olduklarını söyledi. Votel, YPG'nin Afrin’e gitmesinin DEAŞ'a karşı yapılan kendi operasyonlarını etkilediğini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortağımız' olarak tanımladı.