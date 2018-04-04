Türk ve Çin Üniversite öğrencileri bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk Çin Kültür Derneği ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Üniversitenin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin, Çin üniversite öğrencileriyle kültürel etkileşim içinde olması adına bir zemin hazırlanması ve öğrencilere ek yabancı dil yeterliliği kazandırılması protokolün hedefleri arasında.
Protokol çerçevesinde önümüzdeki dönemde Çin Üniversiteleriyle de işbirliği yapılması, bu sayede de Türk kültürünü Çin’den gelecek öğrencilere tanıtılması planlanıyor. Özellikle İstanbul Gedik Üniversitesi’nin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile Çin Üniversite öğrencilerinin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesi ve bu sayede farklı iki kültürden benzer alanlarda çalışma yapan üniversite öğrencilerinin etkileşiminin artırılması düşünülüyor.
İmzalanan işbirliği protokolü ile ilgili bilgi veren İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, “Üniversitemiz ile Türk Çin Kültür Derneği arasında imzalanan bu protokolün ikili ilişkileri geliştirme ve derinleştirmeye katkı sağlayacağını ilişkilerin işbirliği doğrultusunda gelişmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İİSBF Dekanı Prof. Dr. Şaduman Okumuş ise yapılan protokolle ilgili olarak “Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda başta Çin ile olan ticari ve sanayii işbirliğimizi geliştirmeye katkı sağlayacak insan gücü yetiştirilmesinde İstanbul Gedik Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmak amacındayız. Ayrıca Üniversitemizde gelecek akademik yıl itibariyle Rusçaya ek olarak ikinci seçmeli yabancı dilin Çince olabilmesi için çalışmaları başlattık. Bir süre önce yine İİSBF ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin gönüllü katılımlarıyla Çin dilinin ve temel kavramlarının tanıtılmasına yönelik olarak Türk Çin Kültür Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, 10 saati tamamlayan öğrencilere sertifika verdiğimiz seminer çok verimli geçti. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği ve seminer bize bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de aydınlatıcı nitelikte oldu” dedi.
Çin Üniversiteleriyle de işbirliği yapılması, bu sayede de Türk kültürünü Çin’den gelecek öğrencilere tanıtılması planlanıyor.
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