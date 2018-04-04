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Hatay'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması
Hatay'da

Suriye sınırındaki bazı alanlarda "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresi uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerinin Suriye sınırında yer alan bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının süresinin uzatıldığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, süresi uzatılan özel güvenlik bölgesinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandığı belirtildi.
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayın yapmalarının kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından ilgili kanun gereğince, Oğulpınar üs bölgesi çevresi, Hac Konaklama üs bölgesi, Aktepegediği köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Karakolu bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı) Akbaba (Sugediği köyü bölgesi arazi ve yolları) Zafer Toka (Kaletepe köyü arazi ve yolu) Bayraktar (İncirli köyü arazi ve yolu) Halepli (Perişan köyü bölgeleri arazi ve yolları) Sucu (Sucu köyü bölgeleri arazi ve yolları) Güntepe (Şarkhamamı köyü bölgesi arazi ve yolları ve karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (köyü arazi ve yolları) bölgelerinde, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."
Açıklamada ayrıca, içinde bulunulan dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak, geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde, arazi sahiplerinin tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine kaymakamlıklarca sınır birlik komutanları ile koordineli bir şekilde izin verileceği bildirildi.



İlgili Konular özel güvenlik bölgesi Hatay
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