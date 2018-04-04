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Dış Politika
Güncelleme: 12:00, 04 Nisan 2018 Çarşamba

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Erdoğan-Ruhani görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Ruhani görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinin sona erdiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 10.55'te basına kapalı olarak başlayan görüşmenin az önce sona erdiği belirtildi. 

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İKİ LİDER EN SON İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

 


İlgili Konular 3lü zirve Erdoğan-Ruhani görüşmesi Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
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