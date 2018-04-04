Etiyopyalı muhaliflerde yeni dönem için

Etiyopyalı muhalif siyasetçiler, son üç yıldır siyasi krizin yaşandığı ülkede başbakanın değişmesi sonrası vadedilen siyasi reformların gerçekleşeceğine şüpheyle yaklaşıyor.
Hailameriam Desalegn'in şubat ayında başbakanlık görevinden istifa etmesi üzerine, iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesince (EPRDF) bu göreve getirilen Abiy Ahmed, bu hafta mecliste yaptığı konuşmayla halkın ve siyasi çevrelerin dikkatini çekti.
Ahmed’in adalet, hukukun üstünlüğü, etnik ve siyasi çatışmaların son bulması ve Eritre ile barış görüşmelerine başlanabileceği şeklindeki mesajları her ne kadar ilgi çekse de ülkedeki muhalifler, EPRDF koalisyonunun bu siyaseti izleyeceğini düşünmüyor.
Ülkenin önemli muhalif isimlerinden olan ve af kapsamında geçen ocak ayında serbest bırakılan Oromo Federal Kongresi Başkanı Merera Gudina, yaptığı açıklamada, yeni dönem için “ihtiyatlı iyimserliği” koruduğunu söyledi.
Başbakan Abiy Ahmed’in yemin töreni sonrası mecliste yaptığı konuşmanın umut verici ve dikkate değer olduğunu kaydeden Gudina, “Ancak EPRDF’in ülkede milyonlarca genç insan tarafından talep edilen değişim ihtiyacına teslim olup olmayacağı bir soru olarak duruyor.” dedi.
Gudina, geçmişte EPRDF’in verdiği sözleri tutmadığını ve kişisel olarak bu sefer de tutacağına inanmadığını belirterek, sorunların iktidar koalisyonun yapısından kaynaklandığını ve tüm bunların yeni bir başbakanla çözülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
“Artık partinin kendi kutusundan çıkma zamanı.” diyen Gudina, yeni başbakanın ülkedeki muhalifleri geçmişte olduğu gibi barış karşıtı güçler olarak adlandırmamasını ise olumlu olarak değerlendirdi.
Ülkenin diğer bir önemli muhalif ismi Birlik Partisi Başkanı Tigistu Awelu ise Ahmed’in konuşmasının umut verici ve motive edici olduğunu kaydederek, iktidara, vaatlerini kurumsallaştırma çağrısı yaptı.
Awelu, “EPRDF bir ekip olarak çalışıyor. Tek başına bu adam ne yapabilir ki? Eğer bizde bir başkanlık sistemi olsaydı kampanyadaki sözlerini tutup tutmamak yeni lidere kalacaktı ancak burada durum farklı. Verdiği sözleri yerine getirebilmesi için her zaman partisindeki üst rütbelilerin desteğini almak zorunda.” ifadelerini kullandı.
Son 27 yıllık EPRDF yönetiminde ilk kez Oromolu bir ismin başbakan olması ülkedeki gergin siyasi atmosferin büyük ölçüde yumuşamasına neden olurken, Ahmed'in seçilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerindeki eylemler son buldu.
Ahmed, eski Başbakan Hailameriam Desalegn'in istifası sonrası sürpriz bir şekilde Oromo Halklarının Demokratik Örgütü’nün (OPDO) başına getirilmiş ve koalisyondaki diğer üç partinin adayları arasında öne çıkarak en fazla konuşulan isim olmuştu.
Farklı eyaletlerden dört partinin oluşturduğu EPRDF; Tigray Halkı Kurtuluş Cephesi (TPLF), Amhara Ulusal Demokratik Hareketi (ANDM), Oromo Halklarının Demokratik Örgütü ve Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketinden (SEPDM) meydana geliyor.
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Etiyopyalı muhalifler, başbakan değişse de ülkedeki asıl değişimin iktidar koalisyonu EPRDF'in yapısında olması gerektiğine düşünüyor. Ülkenin önemli muhalif isimlerinden olan Oromo Federal Kongresi Başkanı Merera Gudina, yaptığı açıklamada, yeni dönem için “ihtiyatlı iyimserliği” koruduğunu söyledi.
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