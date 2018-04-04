11:28, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

NASA'dan 'sonik patlamasÄ±z' jet uÃ§aÄŸÄ± projesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA), yolcu ulaÅŸÄ±mÄ± ve sivil havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda test edilmek Ã¼zere ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndaÂ sonik patlama sesi Ã§Ä±karmayan jet uÃ§aÄŸÄ±Â Ã¼retmesi iÃ§inÂ Lockheed MartinÂ firmasÄ±yla anlaÅŸmaya vardÄ±.

NASA'nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurumun, jet uÃ§aklarÄ±nÄ±n ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸarken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli sonik patlama etkisini giderebilecek bir uÃ§ak prototipi Ã¼retilmesi iÃ§in Amerikan savunma ve havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi Lockheed Martin ile 247,5 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Åžirketin, anlaÅŸma kapsamÄ±nda 2021 sonuna kadar NASA'nÄ±n test amaÃ§lÄ± kullanacaÄŸÄ± bir prototipi tamamlamayÄ± taahhÃ¼t ettiÄŸi kaydedildi.

SONÄ°K PATLAMA YERÄ°NE KAPI KAPANMA SESÄ°

"X-Plane" adÄ± verilen Ã¶zel yapÄ±m uÃ§ak, yaklaÅŸÄ±k 17 bin metre (55 bin feet) yÃ¼kseklikteyken saatte bin 500 kilometre hÄ±zla seyredebilecek. UÃ§aÄŸÄ±n ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸarken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ses dÃ¼zeyinin 75 algÄ±lanan desibel (PLdB) olacaÄŸÄ± kaydedildi. Bu, bir otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±rken Ã§Ä±kan sese eÅŸdeÄŸer.

Ses seviyesindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n, sivil amaÃ§lÄ± sÃ¼personik hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ sÃ¼personik uÃ§aklar, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar veren ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸine yol aÃ§an sonik patlamalarÄ± giderdiÄŸinden kentsel alanlarda yolcu ve kargo ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olanaklÄ± hale getirecek.

NASA, X-Plane ile 2022'den itibaren belirli Amerikan ÅŸehirlerinde test uÃ§uÅŸlarÄ± yapmayÄ± planlÄ±yor. Bu uÃ§uÅŸlardaki ses Ã¶lÃ§Ã¼mleri ve yÃ¶re halkÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸlara vereceÄŸi tepkilerinin sivil havacÄ±lÄ±k otoritelerine ses konusundaki dÃ¼zenlemelerinde kÄ±lavuzluk etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.