NASA'dan 'sonik patlamasÄ±z' jet uÃ§aÄŸÄ± projesi

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA), yolcu ulaÅŸÄ±mÄ± ve sivil havacÄ±lÄ±k alanÄ±nda test edilmek Ã¼zere ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndaÂ sonik patlama sesi Ã§Ä±karmayan jet uÃ§aÄŸÄ±Â Ã¼retmesi iÃ§inÂ Lockheed MartinÂ firmasÄ±yla anlaÅŸmaya vardÄ±.
NASA'nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kurumun, jet uÃ§aklarÄ±nÄ±n ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸarken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddetli sonik patlama etkisini giderebilecek bir uÃ§ak prototipi Ã¼retilmesi iÃ§in Amerikan savunma ve havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi Lockheed Martin ile 247,5 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Åžirketin, anlaÅŸma kapsamÄ±nda 2021 sonuna kadar NASA'nÄ±n test amaÃ§lÄ± kullanacaÄŸÄ± bir prototipi tamamlamayÄ± taahhÃ¼t ettiÄŸi kaydedildi.
"X-Plane" adÄ± verilen Ã¶zel yapÄ±m uÃ§ak, yaklaÅŸÄ±k 17 bin metre (55 bin feet) yÃ¼kseklikteyken saatte bin 500 kilometre hÄ±zla seyredebilecek. UÃ§aÄŸÄ±n ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸarken Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ses dÃ¼zeyinin 75 algÄ±lanan desibel (PLdB) olacaÄŸÄ± kaydedildi. Bu, bir otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±rken Ã§Ä±kan sese eÅŸdeÄŸer.
Ses seviyesindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n, sivil amaÃ§lÄ± sÃ¼personik hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. DÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ sÃ¼personik uÃ§aklar, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar veren ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸine yol aÃ§an sonik patlamalarÄ± giderdiÄŸinden kentsel alanlarda yolcu ve kargo ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olanaklÄ± hale getirecek.
NASA, X-Plane ile 2022'den itibaren belirli Amerikan ÅŸehirlerinde test uÃ§uÅŸlarÄ± yapmayÄ± planlÄ±yor. Bu uÃ§uÅŸlardaki ses Ã¶lÃ§Ã¼mleri ve yÃ¶re halkÄ±nÄ±n uÃ§uÅŸlara vereceÄŸi tepkilerinin sivil havacÄ±lÄ±k otoritelerine ses konusundaki dÃ¼zenlemelerinde kÄ±lavuzluk etmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Lokheed Martin firmasÄ±, NASA iÃ§in ses hÄ±zÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda sonik patlama sesi Ã§Ä±karmayÄ±p, bir otomobilin kapÄ±sÄ±nÄ±n kapatÄ±lÄ±rkenki ses dÃ¼zeyine eÅŸdeÄŸer gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±karan jet uÃ§aÄŸÄ± Ã¼retecek.
ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Google'Ä±n, Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmederek, Oracle'a tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
NASA'nÄ±n, James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± MayÄ±s 2020 tarihine ertelediÄŸi bildirildi
Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?
Ä°sveÃ§'in batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki soÄŸuk sularda yaÅŸayan ve dÃ¼nyanÄ±n en uzun hayvanÄ± olan 55 metrelik bantlÄ± solucanÄ±n zehirli olduÄŸu tespit edildi
TUSAÅž, baÅŸta Milli Muharip UÃ§ak ve HÃœRJET olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." dedi.
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, Rus yasalarÄ±na uymamasÄ± halinde Telegram'Ä±n yasaklanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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Samsun KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±'nda gÃ¶rÃ¼len "GribaÅŸlÄ± KÄ±zkuÅŸu"nun TÃ¼rkiye'de 484'Ã¼ncÃ¼ kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ olarak kayda geÃ§irildiÄŸi belirtildi