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İsrailli memurdan Filistinli cesur kız Ahed'e "sözlü taciz"
İsrailli memurdan Filistinli cesur kız Ahed'e

İsrail askeri hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askeri hapishanesinde bulunan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki  Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası ve avukatı, sorgu esnasında bir İsrailli erkek istihbarat görevlisinin Temimi'ye karşı sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Temimi'nin babası Basil ve avukatı Gabi Laski, sorgu esnasında bir İsrailli erkek istihbarat görevlisinin genç kıza karşı "saçların ve gözlerin ne güzel" şeklinde uygunsuz ifadeler sarf ettiğini söyledi.

İsrail makamları tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırılan Temimi’nin babası Basil Temimi, yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratından bir memurun sorularına cevap vermeyi reddetmesi üzerine kızına "sözlü tacizde" bulunduğunu belirtti.

Baba Temimi, memurun Ahed’e "Sen güzel bir kızsın, güzel sarı saçların var ve tutuklu olmak yerine senin denizde olman gerekirdi" şeklinde sözler söylediğini ifade ederek, "Bu gayriahlaki bir durum. İşte işgal gücü böyle bir şey, ne beklenebilir ki?" dedi.

TEMİMİ'NİN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

Temimi'nin avukatı Gabi Laski de baba Temimi'nin sözlerini teyit ederek, söz konusu tacizin gerçekleştiği sorgu videosunun ellerinde bulunduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili askeri savcıya resmi şikayette bulunduğunu ve videoyu kendisine gönderdiğini söyleyen avukat Laski, sorgu memurunun bu şekilde Temimi'nin "gözünü korkutmak ve yıldırmak" amacını güttüğünü kaydetti.

İSRAİL ORDUSU: İDDİALARI SORUŞTURUYORUZ

Konuyla ilgili sorulara yazılı cevap veren İsrail ordu sözcülüğü, "Söz konusu iddiaların soruşturulduğunu" açıkladı.

İsrail askerleri, sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

 



İlgili Konular Ahed et-Temimi İsrail filistin
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