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16:00, 04 Nisan 2018 Çarşamba
Dış Politika
Güncelleme: 13:13, 04 Nisan 2018 Çarşamba

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Ruhani-Putin görüşmesi sona erdi
Ruhani-Putin görüşmesi sona erdi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani 1 saat 10 dakika görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Putin ve Ruhani, görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne ve çalışma yemeğine katılacak.

Zirvenin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.



İlgili Konular Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Ruhani-Putin
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