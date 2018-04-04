13:04, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Dışişleri'nden Irak cezaevindeki Türk kadın ve çocuklar için girişim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Telafer şehrinin geçen yıl Ağustos ayında DEAŞ'ın elinden alınmasının ardından yabancı ülke vatandaşı yaklaşık bin 700 kadın ve çocuk Irak güçlerine teslim oldu.

Eşlerinin ölmesi sonrasında yalnız kalan kadınların teslim alınması sonrası bu kadınlar ve çocukları Irak hükümetince "DEAŞ'ın aile mensupları" olarak tanımlanarak DEAŞ'a yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Rusafa cezaevine gönderildi.

Bağdat'taki alıkonma merkezinde tutulan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu düşünülen 400'e yakın kadın ve 600 kadar çocuk halen hapishanelerde tutuluyor. Bu kadınların en az 42'sinin idam cezasına çarptırıldığı, en az 18 Türk kadının da müebbet hapis cezası aldığı belirtiliyor.

Irak'taki Terörle Mücadele Yasası, DEAŞ adına eylemlere karışmasalar dahi şüphelilerin örgüte üye olmak ya da yardım ve yataklık suçlamalarından idam cezasına çarptırılmalarına olanak tanıyor.

Kadınların büyük bir kısmı kendi iradeleri dışında, eşlerinin zorlamasıyla bölgeye getirildiklerini ifade ediyor. Ankara hükümetinin uzun çabaları sonrasında eşleri DEAŞ'a katıldığı için Irak hapishanelerinde tutulan kadınlardan biri bugün kurtarıldı.

KONYA'DAN IRAK'A ORDAN ŞIRNAK'A

Konya'da döküm işçisi olarak çalışan H.K.'nın eşi, 4 yıl önce gittiği Telafer'de DEAŞ saflarında eşinin ölümünün ardından üç çocuğuyla birlikte tutulduğu cezaevinden kurtarıldı.

Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılması sonrası yakalanan Türk vatandaşı 300'ü aşkın kadın ve 600 çocukla birlikte cezaevinde kalan kadın yaşadığı zor koşullar sonrası yeniden normal hayatına dönmeye çalışıyor.

Ailesi Erbil'deki cezaevinde kızlarını ziyaretlerinin ardından Türk konsolosluğundan ve Ankara'daki bakanlığa giderek yardım istedi. Nihayet Türk yetkililerin yaptığı görüşmeler sonuç verdi ve 4 kadın Şırnak'a getirildi.

Konya'da Habertürk'ten Neşet Dişkaya'ya konuşan Aile, 7 aydan beri verdikleri mücadelenin mutlu bitmesine hâlâ inanamıyor. Baba Halis Altan, damatlarının kandırdığına inandıkları kızlarını Türkiye'ye getiren yetkililere de teşekkür ediyor:

“Damat iş buldum diyerek kızımızı ve torunlarımızı DEAŞ'a götürdü. Gözümüze uyku girmedi. Çalmadığımız kapı kalmadı. Her Erbil'e gidişimizden elimiz boş döndük. Cuma günü Şırnak'tan bizi arayıp kızımızın ve 3 torunumuzun Erbil'den getirildiğini söylediler. Sanırım toplam 4 kadın getirilmiş. Sevinçten ne yapacağımızı bilemedik. Emniyete sorduk, doğruladılar. Şırnak'ta işlemleri sürüyormuş. Tüm Türk yetkililerine teşekkür ederim. Verdiğimiz bunca uğraş boşa gitmedi.”

Birçok kadın kamptaki şartların oldukça olumsuz olduğunu tek istediklerinin çocuklarıyla beraber ülkelerine geri dönmek olduğunu ifade ederken, PYD güçlerine teslim edilmeden önce ABD'li görevliler tarafından sorgulandıklarını belirtiyor.

TÜRKİYE SINIR GEÇİŞLERİ

Türkiye'nin, Suriye sınırından giriş-çıkış denetimleri ile ilgili Avrupa Birliği karşı karşıya kaldığı yoğun göç akınının ardından Türkiye'den sınır kapılarını sağlamlaştırması talebinde bulunmuştu. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan mülteci anlaşmasının ardından da Suriye sınırından geçişler daha sıkı kontrol edilir hale gelmiş, 911 kilometrelik sınıra duvar inşasına başlanmıştı.

Cerablus'tan Türkiye'ye giriş-çıkış yapılan çok sayıda tünel olduğu ve bu tünellerin neredeyse bir arabanın geçeceği genişlikte olduğu bölgeden gelen haberler arasında. İçlerinde mayın döşenmiş olması ihtimali nedeniyle tünellerin yok edilmesi ile ilgili çalışmalar ise çok hızlı ilerlemiyor.

DIŞİŞLERİ İNFAZLARI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ise iddialara "Türkiye, terör örgütlerine karşı sınırlarının güvenliğini sağlarken açık kapı politikasından ödün vermek zorunda kalsa dahi sınırlarına gelen ihtiyaç sahibi Suriyelileri ülkesine kabul etmeye devam etmiş, gelen Suriyelilere kesinlikle ateş açmamış, asla şiddet uygulamamıştır" diye yanıt vermişti.

ÖNCELİK ÇOCUKLARDA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, bu hafta Bağdat'a gitmiş, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'yle bir araya gelmişti. Görüşmede, tutuklu Türk kadınlar ve yetim çocukların iadesi konusunun da ele alındığı sanılıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Irak hapishanelerinden 17 çocuğun Türkiye'ye iadeleri için resmi girişimlerin başlatıldığını belirtmişti.

Türkiye’nin girişimleri sonucu 3 farklı hapishanede bulunan Türk vatandaşları, Bağdat yakınlarındaki bir hapishanede toplandı. Hapishanelerdeki Türk kadınların kimlik tespiti yapıldı. Verilen idam cezaları ile ilgili Türkiye, Bağdat izin vermediği için henüz bu kişilere konsolosluk hizmeti vermek üzere ulaşamadı.

İlk idam kararının hemen ardından Dışişleri’nin infazı önlemeye yönelik girişimlerine devam ediyor.

Irak hükümetinin çocukların iadesine olumlu yaklaştığı ancak kadınların bir kısmının iadesi konusunda pürüzler çıktığı belirtiliyor.

Türkiye’nin öncelikli çabalarının büyük oranda 12 yaş altındaki 19 çocuk üzerinde yoğunlaştığı öğrenilirken Irak, 12 yaş üzerindekileri çocuk olarak görmüyor.

Bağdat mahkemesi ay başında, 6 Türk kadına terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle idam cezası vermişti.

Irak hapishanelerinde tutulan kadın ve çocukların neler yaşadıkları ve akıbetlerinin nasıl olacağı tam olarak bilinmiyor. Bölgeye kendi rızalarıyla gelmediğini söyleyen bu kadınların tek dileği, çocuklarıyla daha iyi bir hayat yaşayabilecekleri yerlere ulaşabilmek.