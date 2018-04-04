Antarktika'da deniz altı buzul erimesi alarm veriyor

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Bilim adamları, Antarktika kıtasında deniz altı buzul erimesinin olağan koşullardan 5 kat hızlı olduğunu bildirdi.
İngiltere'nin Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezinden bilim adamları, sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırmada, Antarktika'da kıyı buzullarının denizin altında okyanus tabanıyla buluştuğu dip çizgisinin olağan koşullardan 5 kat hızlı gerilediğini belirledi.
Araştırma için Antarktika'daki 8 büyük kıyı buzuluna ait uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılar, yaklaşık 16 bin kilometrelik kıyı şeridindeki deniz altı buzul gerilemesinin haritasını çıkardı. Bilim adamları normalde buzul devirlerini takip eden çağlarda yıllık ortalama 25 metreye kadar gerilemesi normal olan dip çizgisinin incelenen bölgelerin bazılarında 180 metreye kadar gerilediğini tespit etti.
Okyanus sıcaklıklarındaki artışın 2010-2016 yılları arasında bin 463 kilometrekarelik deniz altı buzunu erittiği tahmin ediliyor. Bu, yaklaşık Londra şehri büyüklüğündeki bir buzul alanının yok olduğu anlamına geliyor.
Araştırmacılar, deniz altı buzullarındaki gerilemenin bu hızda deva etmesi halinde, kıtanın iç kesimlerindeki kara buzullarını da etkileyeceği ve tüm buz tabakasının kırılarak çökmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Bilim adamları, 2017 yılında yayımlanan başka bir çalışmada, Antarktika kıta buzulundaki büyük çaplı bir kırılmanın küresel deniz seviyesini yüzyıl sonu itibarıyla en kötü senaryo olan 3 metreye kadar çıkarabileceğini öne sürmüştü.
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