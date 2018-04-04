13:06, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Sınır ötesinde 1.5 milyon Afgan göçmen bekliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı İran sınırından Türkiye'ye giriş yapmak için 1.5 milyon kişinin beklediğini açıkladı.

Özellikle son aylarda binlerce kaçak göçmenin İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek Erzurum'a gelmeleri dikkat çekmeye başladı. Göç nedeni ile Erzurum'daki polis, jandarmave Göç İdaresi'nin büyük zorluk çektiği belirtildi.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel yaptığı açıklamada "7 sene boyunca bunlarla içli dışlı oldum. Her türlü düşüncelerine, maceralarına, dramlarına, trajedilerine ortak oldum. Ancak son yıllarda sayıları bir hayli artmaya başladı. Öyle bir hal oldu ki artık Türkiye'nin bir ilinde bir iline gitmek ne kadar kolaysa bunlarında Türkiye'ye gelip tekrar Afganistan'a illegal yollardan geri dönmeleri o kadar kolay oldu, yolları öğrendiler. Erzurum'a 400 civarında aile yerleşti. Bunların bir kısmı okuttuk, bir kısmına iş bulduk." dedi.

Güzel, "Son bir yıl içerisinde Afganistan'dan müthiş bir göçmen, sığınmacı akını oluyor. Kendi anlattıklarına göre ilk önce gece yolculuğuyla otobüslerle İran'a geliyorlar. Urumiye şehrine getiriliyorlar. Daha sonra Türkiye ile Urumiye sınırına yakın bir köye götürülüyorlarmış. O köyde bunlar bekletiyorlar. Yani ortam uygun olduğu zaman, bazı aileler 15-20 gün aç susuz bekletiliyormuş." dedi.

YOĞUNLUK BÖLGENİN GÖÇ İDARELERİNİN GÜCÜNÜ AŞIYOR

"Dağ yürüyüşüne çıktıklarını ifade ediyorlar. Hepsinin hikayesi aynı. Dağdan 4-5 gün yürüdüklerini söyleyenler oldu. Hatta bunlara şöyle ifade etmişler yanınızda biri uçuruma düşse bile sesinizi çıkarmayacaksınız. Böyle sıkı denetim içerisinde getiriliyorlar. Yolculukta doğumu yaklaşan hamileler, amalar da var. Son zamanlarda göç trafiği acayip şekilde arttı. Artık ne Ağrı'nın ne de Erzurum Göç İdaresinin altından kalkacak gücü yok. Binlerce insan yollara dizilmiş geliyorlar. Vatandaşlar bunlara yardım amaçlı araçlarına aldığı zaman insan kaçakçısı muamelesi görüyor, otobüslere almıyor. İnsan kaçakçıları bunları koyunların taşındığı 3 katlı kamyonlara dolduruyorlar. Perişan haldeler umuda doğru koşuyorlar. İşin garip tarafı canları pahasına gidiyorlar. Sınırdan Türkiye'ye girip buradan Yunanistan, Sırbistan Macaristan üzerinden Almanya'ya ulaşmak istiyorlar. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir misali can siper hane gidiyorlar."

"TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN 1.5 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR"

21'inci yüz yılda tam bir insanlık trajedisi yaşandığını sözlerine ekleyen Güzel şunları söyledi:

"Erzurum-Ağrı kara yolu üzerine çıktığınız zaman yüzlerce Afgan'ın perişan halde zor şartlarda geliyorlar. Kıyafetleri yok, günlerce yıkanmıyorlar. Son derece rahatsız ediyor, üzülüyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Bir evin bacası, kapısı, penceresi açık herkes gelip geçiyor. Yani bizim sınırımız yol geçen hanına dönmüş vaziyette. Bir an önce sınırımızda güvenlik tedbirlerinin arttırılması lazım. Erzurum sığınmacılara sahip çıkan bir şehir. Afganistan'da bizi iyi tanıyorlar. Beni arayıp 'büyük baba akrabamız geliyor, haberin olsun' diyorlar. Erzurum tercih edilen bir şehir. Bir de pilot il olması nedeniyle buraya gelip, gidiyorlar. Burada yardımlaşma, bakış açıları pozitif olması münasebetiyle tercih ediyorlar. Burası bir basamak burada da kalmıyor. Avrupa'ya gidiyorlar. Buna bir dur denilmesi lazım. Trajik olaylar oluyor. Geri gönderme yerinde bir kişilik yer yok. Kontenjan dolmuş, nerede yatacaklar o da belli değil. Dünyanın buna değinmesi lazım. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için 1.5 milyon kişinin beklediğini duyduk."

Öte yandan Erzurum'daki bin 500 kişilik geri gönderme merkezinin kapasitesinin çok üzerinde hizmet verdiği belirtildi. Son 3 ay içerisinde Erzurum'a giriş yapan kaçak sayısının 11 bini bulduğunu belirten yetkililer, kaçakları uygun görülen illere seyahat belgelerini vererek gönderdiklerini söyledi.

BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Erzurum'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık bin kaçak göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali yakınında kaçak göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce bu alanda ilk etapta kaçak olarak yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 250 kaçak göçmen yakalandı.

Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu yakalanan kaçak göçmen sayısı yaklaşık bine ulaştı.

Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen kaçak göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaçak göçmenlerden Afganistan uyruklu Nedim Muradi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaştan kaçtıklarını söyledi.

Daha önce Nevşehir'de çalıştığını ifade eden Muradi, "Afganistan'da savaş var. Bacağımdan kurşun yedim ve platin takıldı. Çalışmak para kazanmak için ailemle Türkiye'ye geldik. İran'da bizi çalıştırıyorlar ve paramızı vermiyorlardı. İran'ın çok katı kuralları var, sürekli bizi geri göndermekle tehdit ediyorlardı. Türkiye'de çalışıp ekmeğimi kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaçak göçmenlerin İran'dan kaçak olarak Ağrı'ya geçip buradan Erzurum'a geldikleri kaydedildi.