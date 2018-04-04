381 fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden alınan bilgiye göre, 381 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) 5'inci gününde polis eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler Er-Rahme Kapısı yakınlarında Talmudik ayinler yaptı.
Bugünkü baskınla birlikte, bu hafta Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi sayısının bin 200’ü aştığı belirtildi.
Yahudi inancına göre, Pesah'ın kutlandığı bu günlerde fanatik Yahudiler sık sık "Tapınak Tepesi" olarak nitelendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.
İsrailli fanatik Yahudiler, geçen hafta perşembe sabahı Mescid-i Aksa'nın kapılarına astıkları afişlerde, sözde dini gerekçeleri öne sürürek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu yapılacağı için Pesah'ta Tapınak Tepesi'nin boşaltılması gerekir." ifadeleriyle Müslümanlardan, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa'yı terk etmelerini istemişti.
İbrani takvimine göre nisan ayı başlangıcı sayılan ve Hamursuz Bayramı'nı da kapsayan bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.
Fanatik Yahudiler, geçen hafta çarşamba günü de Mescid-i Aksa'nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından söz konusu ihlallere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir." ifadelerine yer verilmişti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs'a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi
Halihazırda 350 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde esir bulunduğu bildirildi
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin ticari korumacılığı ve tek taraflı uygulamaları bırakmasını ve Çin ile arasındaki ticari farklılıkları diyalog ve müzakere ile çözmesini umuyoruz" denildi
Macar hükümeti tarafından, 8 Nisan'daki genel seçimler öncesinde ülke genelinde sığınmacı karşıtı afişlerle kampanya başlatıldı
İsrail polisi eşliğindeki 381 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İran'da Türkiye'ye giriş yapmak için 1,5 milyon Afgan göçmenin beklediğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan, Suriye’deki uluslararası koalisyona eleştiri geldi
İsrail askeri hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi
Etiyopyalı muhalifler, başbakan değişse de ülkedeki asıl değişimin iktidar koalisyonu EPRDF'in yapısında olması gerektiğine düşünüyor. Ülkenin önemli muhalif isimlerinden olan Oromo Federal Kongresi Başkanı Merera Gudina, yaptığı açıklamada, yeni dönem için “ihtiyatlı iyimserliği” koruduğunu söyledi.
Türkiye ile Somali terörle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği yapacak
Rusya Devlet Başkanı Putin, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğradığını ancak söz konusu örgütün yıkıcı potansiyelini sürdürdüğünü ve dünyanın başka bölgelerine saldırabileceğini belirtti
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından BMGK'ya, İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarını durdurması ve suçluların cezalandırılması için gereken adımları atması çağrısında bulunuldu
2018 yılında Kazakistan devlet bütçesi harcamaları 30 milyar dolardan fazla olacak
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de düzenlenen 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejimi sorumlu tuttu
Kanada'nın Myanmar Özel Elçisi Rae, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti ve çevresinde ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan 100 bin Rohingyalı Müslüman için ek araziye ihtiyaç olduğu belirtti
Rusya'da Halal Expo-2018 ismi ile ilk kez en iyi helal yemek yarışması düzenlenecek