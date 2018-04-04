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Macaristan'da sığınmacı ve İslam karşıtı seçim kampanyası
Macaristan'da sığınmacı ve İslam karşıtı seçim kampanyası

Macar hükümeti tarafından, 8 Nisan'daki genel seçimler öncesinde ülke genelinde sığınmacı karşıtı afişlerle kampanya başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macar hükümeti, 8 Nisan'da yapılacak genel seçimler öncesinde ülke genelinde sığınmacı karşıtı afişlerle kampanya başlattı.

Sığınmacı krizindeki sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, bu konuyu seçim kampanyasına da yansıttı. Hükümet, çok sayıda sığınmacının bulunduğu fotoğrafın yer aldığı afişlerdeki ''DUR'' ifadesiyle sözde sığınmacı ''tehlikesine'' dikkati çekiyor.

Macar medyasındaki haberlere göre, hükümetin sığınmacı karşıtı kampanyasında kullandığı fotoğraf, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP), İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması yanlılarının kazandığı Brexit referandumunda da kullanıldı. 

Macaristan'da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da hafta sonu düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusu sığınmacılar ve İslam.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülke "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor.

 

MACARİSTAN'IN SIĞINMACILARA KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana şiddetle karşı çıkıyor.



İlgili Konular Macaristan Macaristan'da sığınmacı karşıtı kampanya
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