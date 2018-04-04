14:41, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Çin, ABD’nin ticari korumacılığı terk edeceğini umuyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin ek gümrük vergisini uygulayacağı Çin menşeli ürünler listesine yönelik Çin'in diyalog ve müzakere kapısının daima açık olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ticari konuların diyalog ve müzakere ile çözülmesi konusunda Çin tarafının yeteri kadar iyi niyet gösterdiğini ve çalıştığını ifade eden Gıng, ABD tarafının en iyi fırsatları her defasında kaçırdığını dile getirdi.

Gıng, iki taraf arasındaki anlaşmaların ABD'nin kendi hukukuna göre değil uluslararası hukuka uyması gerektiğini belirterek, taraflar arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı ve eşitliğin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Washington yönetiminin durumu kavramasını, iş dünyasının ve halkının sesini dinlemesini beklediklerini kaydeden Sözcü Gıng, "ABD'nin ticari korumacılığı ve tek taraflı uygulamaları bırakmasını ve Çin ile arasındaki ticari farklılıkları diyalog ve müzakere ile çözmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.