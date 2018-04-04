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Fransızların ünlü tavuk şirketi iflas etti
Fransızların ünlü tavuk şirketi iflas etti

Dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs'a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyada ilk üç arasında yer alan Fransız tavuk üreticisi Doux'un zorunlu tasfiye talebini değerlendiren mahkeme, şirketin 31 Mayıs'a kadar faaliyetlerine devam etmesine ve satılmasına hükmetti.

Fransa'nın kuzeydoğusunda bulunan ve son yıllarda mali sorunlar yaşayan şirket hakkında karar açıklandı.

Rennes Ticaret Mahkemesi'nde görülen zorunlu tasfiye davasında dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs'a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi.

Les Echos gazetesi, 2013'te Avrupa Birliği (AB) desteği kesilen ve Brezilyalı üreticilerle rekabeti sürdüremeyen Doux'un bir başka Fransız şirket LDC veya Ukraynalı MHP'ye satışının gündemde olduğunu yazdı.

Şirketin önündeki en büyük sorunun 2 bine yakın çalışanının istihdamı olduğu kaydedilen haberde, gerçekleşecek satış sonrasında çalışanların bir kısmının işe devam edebileceği belirtildi.

Fransız tavuk üretiminin yüzde 50'ye yakını ihraç edilirken, Doux'un en büyük müşterisinin Suudi Arabistan olduğu öğrenildi.

Fransa'nın kuzeydoğu bölgesinde çok sayıda tavuk çiftliği ve üreticisinin yaşam kaynağı olan Doux hakkında 2012'de de iflas erteleme kararı alınmıştı.

Şirketin en büyük hissedarı Terrena tarafından daha önce yapılan açıklamada, mali durumu gittikçe kötüleşen şirketin yıllık zararının 35 milyon avro olduğu belirtilmişti.

 



İlgili Konular Doux fransa
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Fransızların ünlü tavuk şirketi iflas etti
Fransızların ünlü tavuk şirketi iflas etti

Dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs'a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi
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