15:53, 04 Nisan 2018 Çarşamba

İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Tel Aviv'de bir araya geldi





Mısır İstihbaratı ile İsrail İç İstihbarat Servisi arasında Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Argaman'ın Mısır aracılığıyla Hamas'a uyarıda bulunduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Nadav Argaman Tel Aviv'de bir araya geldi. İsrail devlet radyosunun haberine göre, dün bir araya gelen iki ülke istihbarat başkanları görüşmede, Gazze sınırındaki olayları ele aldı. Argaman, Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiği mesajında, "Gazze ile İsrail arasındaki güvenlik duvarının ihlali ve provokasyonların devamı" konusunda uyarıda bulundu. Şin Bet Başkanı Argaman, İsrail ordusunun, güvenlik duvarına yaklaşılmasına ve ona zarar verecek teşebbüslere kesinlikle müsaade etmeyeceğini belirtti. Görüşmeye ilişkin daha fazla bilginin yer almadığı haberde, Kamil'in bu ziyaretinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'taki görüşmesinden birkaç saat sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

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