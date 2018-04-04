Beyaz Saray: Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi

ABD'nin Suriye'de daha ne kadar süre kalacağı ile ilgili beklenen açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi. DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması ve barış için BM de dahil bölge ülkeleri ortak çalışmalı." denildi.
ABD Başkanı Trump'ın, geçtiğimiz günlerde "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz." şeklindeki açıklamasının ardından konuyla ilgili ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats'tan açıklama geldi
Dan Coats, gazetecilerle yaptığı kahvaltıda, Başkan Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" sözleriyle ilgili, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda karar verildiğini söyledi.
Başkan Trump, dünkü açıklamasında, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." demişti.
Fransa Başbakanı Philippe, grevlerin ülke geneline yayılması sonrası Mali ziyaretini erteledi
Avusturya İçişleri Bakanı Kickl, “Avusturya- Macaristan ve Avusturya-Slovenya arasındaki AB içi sınır kontrollerinin 11 Mayıs 2018’den itibaren 6 ay daha sürdürülmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu
İsveç'in başkenti Stockholm'de Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu binada yangın çıktı
Afrin'de YPG'lıların teröristlerin hapishaneye çevirdiği merkezlerde işkence görenler, yaşadıkları zulmü anlatırken gözyaşlarına boğuldu
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Duma'daki sivillerin geleceğine yönelik Rusya, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında müzakerelerin devam ettiğini söyledi.
ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili verilen kararda Beyaz Saray'dan "Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi." denildi
Kosovalı siyasetçilerin üçte biri çocuklarını FETÖ okullarına gönderiyor
Mısır İstihbaratı ile İsrail İç İstihbarat Servisi arasında Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Argaman'ın Mısır aracılığıyla Hamas'a uyarıda bulunduğu bildirildi
Dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs'a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi
Halihazırda 350 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde esir bulunduğu bildirildi
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin ticari korumacılığı ve tek taraflı uygulamaları bırakmasını ve Çin ile arasındaki ticari farklılıkları diyalog ve müzakere ile çözmesini umuyoruz" denildi
Macar hükümeti tarafından, 8 Nisan'daki genel seçimler öncesinde ülke genelinde sığınmacı karşıtı afişlerle kampanya başlatıldı
İsrail polisi eşliğindeki 381 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, İran'da Türkiye'ye giriş yapmak için 1,5 milyon Afgan göçmenin beklediğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan, Suriye’deki uluslararası koalisyona eleştiri geldi
İsrail askeri hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi