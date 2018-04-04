16:25, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Beyaz Saray: Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Suriye'de daha ne kadar süre kalacağı ile ilgili beklenen açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi. DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması ve barış için BM de dahil bölge ülkeleri ortak çalışmalı." denildi.

ABD Başkanı Trump'ın, geçtiğimiz günlerde "Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz." şeklindeki açıklamasının ardından konuyla ilgili ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats'tan açıklama geldi

Dan Coats, gazetecilerle yaptığı kahvaltıda, Başkan Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" sözleriyle ilgili, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dün Beyaz Saray'da yapılan toplantıda karar verildiğini söyledi.

Başkan Trump, dünkü açıklamasında, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." demişti.