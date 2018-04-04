16:06, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Kosova meclisinin üçte biri FETÖ'nün okullarını kullanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova'da saklanan FETÖ mensuplarına MİT ve Kosova İstihbaratı AKİ tarafından yapılan operasyon sonrasında yaşananlar Kosova'ya daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.

7 Şubat 2008'de Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova oldukça yeni bir devlet. Başta güvenlik aygıtları olmak üzere devlet oluşturma tecrübesinden yoksun Kosovalılar daha yeni yeni kurumsallaşma bilincini kazanmaktadır.

Kosova muhabirimiz Omer Jashari'nin konu ile ilgili analizinde bu durumu fırsat bilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün insanların iyi niyetini ve henüz oturmamış devlet otoritesizliğini istismar etmeye çalışarak Balkanlar’da üslenmeye çalıştığını belirtiyor. Bu anlamda 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 200 kadar kişinin Türkiye’den Kosova’ya kaçtığını belirten Jashari, FETÖ'nün Kosova’da yıllardır başta eğitim olmak üzere çeşitli kültürel aygıtlarıyla Kosova siyasi ve kültürel eliti kesim üzerinden nüfuz sahibi olmaya çalıştığını söylüyor.

Muhabirimiz bu anlamda eski başbakanın, şu andaki başbakanın, eski istihbarat başkanının, şu andaki ve eski meclis başkanlarının ve şu anda Kosova meclisinde bulunan yüzde 30 kadar milletvekillerin çocuklarının halen FETÖ okullarında okuduğunu belirtti.

Diğer yandan FETÖ'nün ülkede özellikle medya üzerinden, ciddi anlamda ya manipülasyon yoluyla ya da satın alarak büyük ölçüde Kosova kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Kosova'daki üst düzey 6 FETÖ üyesinin MİT operasyonuyla gözaltına alınmasına başbakanın ve halktan belli kesimin verdiği tepkilere bakılırsa şu ana kadar başarısız oldukları da söylenemez.

FETÖ’nün başta Kosova olmak üzere Arnavutluk ve diğer Balkan ülkelerinde nasıl bir tehlike arz ettiğinin ve ne kadar tehlikeli olduğunun anlatımının yerel diller ve yerel insanlar üzerinden yapılması gerekiyor.

Konuyla ilgili Omer Jashari'nin detay analizi için TIKLAYINIZ