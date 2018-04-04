Putin TÃ¼rkiye'den ayrÄ±ldÄ±

Liderler aÃ§Ä±kladÄ±: S-400 sistemi erken teslim edilecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Åžu anda artÄ±k bu iÅŸin imalat sÃ¼reci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatÄ± erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getirmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±