17:44, 04 Nisan 2018 Çarşamba

İsveç'te 3 büyükelçiliğin bulunduğu binada yangın





İsveç'in başkenti Stockholm'de Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu binada yangın çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi. İsveç gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre, yangının, Portekiz Büyükelçiliği'nde işi bulunan bir kişinin işlemlerden memnun olmadığı gerekçesiyle binayı kundakladığı iddia edildi. Olaydan hemen sonra 50 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Devlet televizyonu SVT Stockholm'ün Narvavegen caddesinde üç ülkenin büyükelçiliklerinin bulunduğu binada çıkan yangının merkezinin Portekiz Büyükelçiliği olduğunu duyurdu.



Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 20 araç ve 70 itfaiyeci ile müdahale edilen yangında 14 kişinin hafif yaralandığı vurgulandı.

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