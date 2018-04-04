Selimiye KÄ±ÅŸlasÄ± davasÄ±nda 13'Ã¼ aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 50 mÃ¼ebbet

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±ndaÂ Selimiye KÄ±ÅŸlasÄ±'nda yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin davada, sanÄ±klardanÂ 13'Ã¼ne aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 37'sine mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
Selimiye KÄ±ÅŸlasÄ±'ndaki darbe faaliyetlerine iliÅŸkin davada, sanÄ±klardan 13'Ã¼ne aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 37'sine de mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ±n verildiÄŸi bildirildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda FSM KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± davasÄ±nda, 13 sanÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 2 sanÄ±ÄŸÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi .
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in, resmi ziyaret iÃ§in geldiÄŸi Ankara'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
MHP'nin Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± TÃ¼rkeÅŸ'in, BeÅŸtepe'deki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
"TÃ¼rkiye-Rusya-Ä°ran ÃœÃ§lÃ¼ Zirvesi'nin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶neme Ä±ÅŸÄ±k tutacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z istiÅŸareler gerÃ§ekleÅŸtirdik ve atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± belirledik." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani'nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BeÅŸtepe'deki Suriye konulu toplantÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi
Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 1 saat 10 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
EÅŸinin iÅŸ bulduÄŸu yalanÄ± ile 4 yÄ±l Ã¶nce Telafer'de DEAÅž'a katÄ±lan ailelerin dramÄ± devam ediyor. EÅŸleri savaÅŸta Ã¶len kadÄ±n ve Ã§ocuklar ise Irak hapishanelerinden kurtarÄ±lmak iÃ§in seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncelikle Ã§ocuklarÄ± kurtarmak olmak Ã¼zere Rusafa cezaevinde tutuklu bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerine devam ediyor
AB BakanÄ± Ã‡elik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini, AB'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini ileteceÄŸini sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sona erdiÄŸi bildirildi
Rusya Federal GÃ¼venlik Servisi DirektÃ¶rÃ¼ Bortnikov, 7. Moskova UluslararasÄ± GÃ¼venlik KonferansÄ±â€™nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiyeâ€™nin Rusya'da yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nda planlanan bir saldÄ±rÄ± ile ilgili Rus istihbaratÄ±nÄ± uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki bazÄ± alanlarda "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±
Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, S-400 sistemi temini iÃ§in Rusya ile imzalanan sÃ¶zleÅŸmedeki teslimat tarihinin Ã¶ne Ã§ekilerek Temmuz 2019'a alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Fransa Ulusal Meclisi DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk ordusunun sivil kayÄ±plarÄ± asgariye indirme endiÅŸesi nedeniyle 3 gÃ¼nde ele geÃ§irebileceÄŸi Afrin'e 58 gÃ¼n sÃ¼ren bir harekat sonrasÄ±nda girdiÄŸini sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Åžu anda artÄ±k bu iÅŸin imalat sÃ¼reci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatÄ± erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale getirmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ankara'ya geldi.