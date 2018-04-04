17:59, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl, ülkenin Macaristan ve Slovenya sınırlarında süren kontrollerin 11 Mayıs’tan itibaren 6 ay daha uzatılması gerektiğini bildirdi.

Kickl, Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna yönelik kaleme aldığı mektupta, son aylarda iltica başvurularının azalması ve yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen göçmenlerin oranındaki düşüşe rağmen bölgede istikrarın henüz sağlanamadığını savunarak, sınır kontrollerinin uzatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Sınır kontrollerinin bitirilmesinin insan kaçakçılarının faaliyetlerini yoğunlaştırmasına neden olacağı değerlendirmesinde bulunan Kickl, “Avusturya- Macaristan ve Avusturya-Slovenya arasındaki AB içi sınır kontrollerinin 11 Mayıs 2018’den itibaren 6 ay daha sürdürülmesi gerekiyor.” görüşünü paylaştı.

Kickl, sınır kontrolleri esnasında seyahat eden insanlar başta olmak üzere yük taşıyan araçların mümkün olduğu kadar az etkilenmesi için çalıştıklarını aktardı.

Schengen üyesi Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Norveç, 2015'in sonuna doğru aşamalı olarak sınır kontrollerine başlamıştı. AB'nin en büyük başarısı olarak görülen Schengen'in askıya alındığı uygulama eleştirilse de 3 ayda bir uzatılmıştı.