18:13, 04 Nisan 2018 Çarşamba

Fransa Başbakanı grev yüzünden yurt dışı gezisini iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin, dün başlayan grevin ülke geneline yayılması ve protesto gösterilerinin üniversitelere sıçraması sonrası Mali ziyaretini ertelediği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Philippe'nin ülkede kalmayı tercih ettiği ve bu nedenle hafta sonu Mali'ye düzenleneceği ilan edilen gezinin ertelendiği kaydedildi.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısından sonra konuşan Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, hükümetin ülkedeki demiryollarının dönüşümü projesini sonuna kadar savunacağını ve "reformun sükunet içinde, büyük bir kararlılık ve taviz vermeden" uygulamaya sokulacağını kaydetti.

Griveaux, grevler ve gösteriler hakkında sessizliğini koruyan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlardan, reform projesini halka sakin bir şekilde anlatmaları ve kimseyi karşılarına almamaları talimatını verdiğini söyledi.

Greve katılanların günlük ücretlerinden mahrum kalacaklarını hatırlatan Griveaux, yaklaşık bir yıl önce ülkede değişim ve dönüşüm umutlarıyla göreve gelen hükümetin söz konusu reformları mutlaka yapacağını ve kimsenin buna engel olamayacağını ekledi.

Fransa yönetiminin demiryollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Hükümetin, statülerinde değişiklik getiren reform planına karşı çıkan demiryolu çalışanları greve başlamış, ülkedeki 20'den fazla üniversiteye bağlı 60'tan fazla kampüste de öğrenciler greve destek için blokaj eylemi ve gösterilere başlamıştı.