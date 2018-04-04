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Avrupa
19:13, 04 Nisan 2018 Çarşamba

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Macron ve Trump telefonda Suriye'yi görüştü
Macron ve Trump telefonda Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin görüşmesinde Macron'un, Trump'a, "Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş ve DEAŞ'ın bölgede yeniden canlanmasının önlenmesi hedefinden bahsettiği ve hiçbir gücün bu hedeflerin yakalanmasına engel olmaması gerektiğini söylediği" vurgulandı.

DEAŞ'ın bölgedeki istikrar kadar Fransa ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına da tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "iki ülkenin DEAŞ'a karşı mücadeleyi uluslararası koalisyon çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca görüşmede, Macron'un 23-25 Nisan'da düzenleyeceği ABD ziyaretinin de ele alındığı bildirildi.



İlgili Konular macron trump DEAŞ
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