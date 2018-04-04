19:21, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

DSÄ° Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi



Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda ve GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TeÅŸkilat ve GÃ¶revleri HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamede DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±, TBMM TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonu'nda kabul edildi.

TasarÄ±ya gÃ¶re baraj, gÃ¶let ve kanal gibi su yÃ¼zeyleri ile rezervuar alanÄ±nda azami su kotu ile iÅŸletme kotu arasÄ±nda kalan yerlerde gÃ¼neÅŸ enerji sistemlerinin kurulmasÄ±na yÃ¶nelik DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gelen taleplerden uygun gÃ¶rÃ¼lenleri bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda kiralamak, DSÄ°'nin gÃ¶revleri arasÄ±na ekleniyor.

DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, su tahsisi yapmaya gÃ¶revli ve yetkili olduÄŸuna dair hÃ¼kÃ¼m aÃ§Ä±k ÅŸekilde kanuna yazÄ±lÄ±yor.

Sulama AlanlarÄ±nda Arazi DÃ¼zenlenmesine Dair TarÄ±m Reformu Kanunu'nda yer alan yetkiler, DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne veriliyor. BÃ¶ylece, arazi toplulaÅŸtÄ±rma ve tarla iÃ§i geliÅŸtirme hizmetleri ile sulama faaliyetlerinin birlikte yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi ve bu hizmetlerin kamusal faydasÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

Arazi toplulaÅŸtÄ±rma ve tarla iÃ§i geliÅŸtirme hizmetlerine iliÅŸkin gÃ¶rev ve yetkilerini yerine getirmek Ã¼zere DSÄ° bÃ¼nyesinde yeni hizmet birimleri kurulacak; genel mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± dÃ¶rtten beÅŸe Ã§Ä±karÄ±lacak.

DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, yargÄ± harÃ§larÄ± dahil her tÃ¼rlÃ¼ harÃ§tan, tapu ve kadastro iÅŸlemlerinden kaynaklanan dÃ¶ner sermaye hizmet bedellerinden; gÃ¶revleri dolayÄ±sÄ±yla yapacaÄŸÄ± iÅŸlemler yÃ¶nÃ¼nden damga vergisi ve gelir vergisinden ve paydan; sahip olduÄŸu bina, arsa ve araziden dolayÄ± bina ve arazi vergisinden; gÃ¶revlerin ifasÄ± iÃ§in gerekli olup ithal edilecek binek araÃ§larÄ± hariÃ§ motorlu vasÄ±talar ile motorlu, motorsuz makine, cihaz, araÃ§-gereÃ§ ve bunlarÄ±n yedek parÃ§alarÄ±nÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ vergi ve harÃ§larÄ±ndan muaf olacak.

SU KAYNAKLARININ TAHSÄ°SÄ°

Ä°lgili kanunlarÄ±n verdiÄŸi yetkiye istinaden su kaynaklarÄ±nÄ±n diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan tahsis, kira, ruhsat gibi iÅŸlemlerinde DSÄ°'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±nacak. Bu durumda, DSÄ° tarafÄ±ndan ayrÄ±ca tahsis iÅŸlemi yapÄ±lmayacak.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¶rev ve sorumluluklarÄ±nÄ±n yerine getirilmesinden dolayÄ± haklarÄ±nda ceza davasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n; vekalet verdikleri avukata Ã¶dedikleri Ã¼cretler ile davayla ilgili yaptÄ±klarÄ± masraflar, kesinleÅŸmiÅŸ mahkumiyet kararÄ± halinde geri alÄ±nmak kaydÄ±yla karÅŸÄ±lanabilecek.

ARAZÄ° TOPLULAÅžTIRMA

TasarÄ±yla, arazi toplulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yapÄ±lacak.

Buna gÃ¶re; arazilerin tabii ve suni etkilerle bozulmasÄ±nÄ±n ve parÃ§alanmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi, parÃ§alanmÄ±ÅŸ arazilerde ise tabii Ã¶zellikleri, kullanÄ±m bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve mÃ¼lkiyet haklarÄ± gÃ¶zetilerek birden fazla arazi parÃ§asÄ±nÄ±n birleÅŸtirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yÃ¶nden daha iÅŸlevsel yeni parsellerin oluÅŸturulmasÄ± ile kÃ¶y ve arazi geliÅŸim hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ± maksadÄ±yla arazi toplulaÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak.

Arazi toplulaÅŸtÄ±rma ve tarla iÃ§i geliÅŸtirme hizmetleri uygulanacak arazi Ã¼zerinde, DSÄ° veya proje idaresi tarafÄ±ndan yapÄ±lacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi olmayacak.

Arazi toplulaÅŸtÄ±rma ve tarla iÃ§i geliÅŸtirme hizmetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼len alanlarda tarÄ±msal faaliyetleri kÄ±sÄ±tlamaya DSÄ° veya proje idaresi yetkili olacak.

Arazi toplulaÅŸtÄ±rma ve tarla iÃ§i geliÅŸtirme hizmetleri muhtevasÄ±nda yapÄ±lacak duyurular, DSÄ° veya Ã¶zel arazi toplulaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren proje idaresinin internet sayfalarÄ±nda ve ayrÄ±ca kÃ¶y veya mahalle muhtarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma yerinde 30 gÃ¼n sÃ¼reyle ilan edilecek.

DSÄ° veya proje idaresi, gerekli hallerde asgari tarÄ±msal arazi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±ndaki tarÄ±msal arazileri toplulaÅŸtÄ±rabilecek veya kamulaÅŸtÄ±rabilecek.

Arazi toplulaÅŸtÄ±rmasÄ± uygulamalarÄ±nda, tahsisli araziler asgari tarÄ±msal arazi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±ndaki araziler ile birleÅŸtirilerek asgari bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte yeni tarÄ±msal araziler oluÅŸturulabilecek. Bu suretle oluÅŸturulan araziler; Ã¶ncelikle arazi toplulaÅŸtÄ±rmasÄ±na veya kamulaÅŸtÄ±rma konusu olan arazi maliklerine, bu kiÅŸiler satÄ±n almadÄ±ÄŸÄ± takdirde, yeter gelirli tarÄ±msal arazi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde tarÄ±m arazisi bulunmayan yÃ¶re Ã§iftÃ§ilerine rayiÃ§ bedeli Ã¼zerinden satÄ±lacak.

SULAMA Ä°ÅžLETMELERÄ°

Sulama kooperatiflerinin kurulmasÄ±na izin vermek, sulama kooperatiflerini denetlemek, bunlarÄ±n eylem ve iÅŸlemlerinin hukuka uygun olarak neticelendirilmesi iÃ§in gerekli tedbirleri almak DSÄ°'nin yetkisinde olacak.

DSÄ°'nin sulama tesislerini iÅŸleten kooperatiflerden finansal ve mali yapÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemez olduÄŸu tespit edilenlerle yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan devir sÃ¶zleÅŸmeleri, DSÄ°'nin teklifi ve Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n onayÄ±yla feshedilecek.

Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanÄ±m olmasÄ± halinde alÄ±nmasÄ± gereken iÅŸletme ve bakÄ±m Ã¼cretinin yÃ¼zde 50 fazlasÄ± tutarÄ±nda idari para cezasÄ± verilecek.

Sulama tesislerini devralan idareler, bu tesislerin inÅŸa maksatlarÄ±na uygun olarak iÅŸletme, bakÄ±m ve onarÄ±m hizmetlerini yapmakla, bu tesislerin proje alanÄ±nda DSÄ° tarafÄ±ndan gerekli gÃ¶rÃ¼len sulama ve drenaj maksatlÄ± ilave yapÄ±larÄ± projelendirip inÅŸa etmekle, tesislerin rehabilitasyonunu yapmak veya yaptÄ±rmakla, sulama tesisinden faydalananlardan alÄ±nacak su kullanÄ±m hizmet bedelini belirlemekle gÃ¶revli olacak.

Sulama tesisleri, DSÄ° tarafÄ±ndan hizmet alÄ±mÄ± suretiyle iÅŸlettirilebilecek.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n mÃ¼hendis kadrolarÄ±na ilk defa aÃ§Ä±ktan atanacak personel, KPSS (B) Grubu puan sÄ±rasÄ±na gÃ¶re her bir unvan iÃ§in boÅŸ kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rt katÄ±na kadar Ã§aÄŸrÄ±lacak adaylar arasÄ±ndan Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÃ§e yapÄ±lan sÃ¶zlÃ¼ veya uygulamalÄ± sÄ±nav baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na gÃ¶re atanacak.

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