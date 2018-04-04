Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:56, 04 Nisan 2018 Çarşamba
Balkanlar
19:53, 04 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
FETÖ'cülerden milyonlarca avro iddiası
FETÖ'cülerden milyonlarca avro iddiası

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ mensuplarının Kosova'daki bankalarda milyonlarca avrosu olduğu iddia edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Kosova’da gerçekleştirdiği operasyonla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey mensubunun, ülkedeki bankalarda milyonlarca avrosu ve bu ülkeye yönelik gizli emellerinin bulunduğu iddia edildi.

 “Indeks Online” haber sitesinde yayınlanan haberde, Kosova İstihbarat Ajansınca (AKİ), FETÖ mensuplarının mali faaliyetlerinin incelenmesi sırasında bu şahısların bir Türk ve bir Kosova bankasında milyonlarca avrosunun olduğunu belirlediği kaydedildi.

Listede, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina'nın yanı sıra T.A, U.T., H.G, U.G., G.B, O.B, O.P ve H.O olmak üzere 8 kişinin daha isminin bulunduğu belirtildi.

Şahısların banka hesaplarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

“T. A’nın yaklaşık bir milyon avro cirosu, Uğur Toksoy'un yaklaşık 70 bin avro cirosu, Mustafa Erdem’in yaklaşık 60 milyon avro cirosu, Yusuf Karabina’nın yaklaşık 100 bin avro cirosu ve Osman Karakaya’nın yaklaşık 250 bin avro cirosu bulunuyor.”

Kosova İstihbarat Ajansı tarafından desteklenen bilgilerin paylaşıldığı haberde, FETÖ mensuplarının Kosova’da gerçekleştirmek istedikleri amaçlarına da vurgu yapıldı. Şahısların ülkenin tüm kurumlarında kendi çıkarları doğrultusunda kullanacakları güçlü bir sosyal çevre kurmayı amaçladıkları aktarıldı.

Haberde örgüt üyelerinin Kosova’daki amaçları şöyle sıralandı:

“Kendi okullarında eğitimlerini tamamlayan ve Kosova polisi, mahkeme, AKİ ile Kosova Güvenlik Gücü (FSK) gibi kurumlarda çalışan ya da herhangi bir bağı olan öğrencilerin belirlenmesi, Kosova medyasının finanse edilmesi, İçişleri Bakanlığı, Kosova polisi ve FSK’de muhbirlerin görevlendirilmesi, Kosova polisinde ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliğinden sorumlu yetkililerin belirlenmesi, Kosova ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin bozulması için ülkedeki Türk yatırımlarına zarar verecek eylemlerde bulunma, devlet yetkililerinin çocuklarına burs imkanları sağlayarak eğitimi kontrol altına almak, ilgili kurumlara nüfuz ederek bir yandan mevcut yetkiliyi cezbetmek diğer yandan yeni nesile fikir aşılayarak Kosova’da yeni bir siyasi düzen tesis etmek amacıyla yeni bir ruh oluşturmak, sadık öğrencilerin ülkedeki kurum ve STK’lere sızdırılması ve bu öğrencilerin Türkiye ile bağlantılı Kosovalı işletmelere dahil olmalarını sağlamak, başta Türkiye’nin büyükelçiliği ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının çalışmaları olmak üzere yabancı misyonlar hakkında bilgi toplama.”

Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda AKİ Başkanının İçişleri Bakanlığına 22 Mart 2018 tarihinde bir yazı yazdığı kaydedildi.

 


İlgili Konular MİT Kosova FETÖ
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
Dört ülkeden ortak Han Şeyhun açıklaması
Dört ülkeden ortak Han Şeyhun açıklaması

Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivili öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla dört ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yaptı.
Türkmenler Kerkük'te yeniden Peşmerge istemiyor
Türkmenler Kerkük'te yeniden Peşmerge istemiyor

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmenler, Peşmergenin yeniden kente dönmesini istemediklerini belirtti.
FETÖ'cülerden milyonlarca avro iddiası
FETÖ'cülerden milyonlarca avro iddiası

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ mensuplarının Kosova'daki bankalarda milyonlarca avrosu olduğu iddia edildi.
İdlib'de hava saldırıları sürüyor 2 ölü 18 yaralı
İdlib'de hava saldırıları sürüyor: 2 ölü, 18 yaralı

Esed rejiminin savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 sivil ağır yaralandı
Macron ve Trump telefonda Suriye'yi görüştü
Macron ve Trump telefonda Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Fransa Başbakanı grev yüzünden yurt dışı gezisini iptal etti
Fransa Başbakanı grev yüzünden yurt dışı gezisini iptal etti

Fransa Başbakanı Philippe, grevlerin ülke geneline yayılması sonrası Mali ziyaretini erteledi
Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor
Avusturya sınır kontrollerini 6 ay daha uzatmak istiyor

Avusturya İçişleri Bakanı Kickl, “Avusturya- Macaristan ve Avusturya-Slovenya arasındaki AB içi sınır kontrollerinin 11 Mayıs 2018’den itibaren 6 ay daha sürdürülmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu
İsveç'te 3 büyükelçiliğin bulunduğu binada yangın
İsveç'te 3 büyükelçiliğin bulunduğu binada yangın

İsveç'in başkenti Stockholm'de Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu binada yangın çıktı
Afrin'de YPG işkencesine maruz kalanlar yaşadıklarını anlattı
Afrin'de YPG işkencesine maruz kalanlar yaşadıklarını anlattı

Afrin'de YPG'lıların teröristlerin hapishaneye çevirdiği merkezlerde işkence görenler, yaşadıkları zulmü anlatırken gözyaşlarına boğuldu
quot Duma'daki siviller için müzakereler devam ediyor quot
"Duma'daki siviller için müzakereler devam ediyor"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Duma'daki sivillerin geleceğine yönelik Rusya, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında müzakerelerin devam ettiğini söyledi.
Beyaz Saray Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi
Beyaz Saray: Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi

ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili verilen kararda Beyaz Saray'dan "Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi." denildi
Kosova meclisinin üçte biri FETÖ'nün okullarını kullanıyor
Kosova meclisinin üçte biri FETÖ'nün okullarını kullanıyor

Kosovalı siyasetçilerin üçte biri çocuklarını FETÖ okullarına gönderiyor
İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Tel Aviv'de bir araya geldi
İsrail ve Mısır istihbarat başkanları Tel Aviv'de bir araya geldi

Mısır İstihbaratı ile İsrail İç İstihbarat Servisi arasında Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Argaman'ın Mısır aracılığıyla Hamas'a uyarıda bulunduğu bildirildi
Fransızların ünlü tavuk şirketi iflas etti
Fransızların ünlü tavuk şirketi iflas etti

Dünyada tavuk üretimi alanında ilk üçte yer alan Fransız şirketi Doux hakkında 31 Mayıs'a kadar faaliyete devam ve satış kararı verildi
350 Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde esir
350 Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde esir

Halihazırda 350 Filistinli çocuğun İsrail hapishanelerinde esir bulunduğu bildirildi
Çin ABD nin ticari korumacılığı terk edeceğini umuyor
Çin, ABD’nin ticari korumacılığı terk edeceğini umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin ticari korumacılığı ve tek taraflı uygulamaları bırakmasını ve Çin ile arasındaki ticari farklılıkları diyalog ve müzakere ile çözmesini umuyoruz" denildi

Haberler

Kosova meclisinin üçte biri FETÖ'nün okullarını kullanıyor
Kosova meclisinin üçte biri FETÖ'nün okullarını kullanıyor

Türkiye-Kosova ilişkilerini nasıl bir gelecek bekliyor?
Türkiye-Kosova ilişkilerini nasıl bir gelecek bekliyor

Kosova başbakanı FETÖ operasyonundan rahatsız
Kosova başbakanı FETÖ operasyonundan rahatsız

Orgeneral Dündar tuğgeneralin gözaltına alınması istendi
Orgeneral Dündar tuğgeneralin gözaltına alınması istendi

'Katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız'
Katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız'

Kosova lideri FETÖ üyelerinin tutuklanmasını onayladı
Kosova lideri FETÖ üyelerinin tutuklanmasını onayladı

Erdoğan'dan Macron'a: Haddini ve boyunu aşan bir açıklama
Erdoğan'dan Macron'a Haddini ve boyunu aşan bir açıklama

MİT'in FETÖ operasyonu sonrası Kosova'da hareketlilik
MİT'in FETÖ operasyonu sonrası Kosova'da hareketlilik






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 