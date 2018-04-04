Dört ülkeden ortak Han Şeyhun açıklaması

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ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısının birinci yılında yaptıkları ortak yazılı açıklamada, kimyasal silah kullanımını kınadı.
Esed rejimi tarafından Han Şeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivilin öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla dört ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bugün, Esed rejiminin sarin gazıyla Han Şeyhun'da gerçekleştirdiği hain saldırı sonucu yüzlerce kadın, erkek ve çocuğu öldürmesinin birinci yılı." ifadeleri yer aldı.
Suriye'de rejim destekçilerinin yedi senedir baskılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Rusya'nın 2013 yılında kimyasal silahların bölgeden çıkartılacağı yönünde verdiği söz hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Her kimyasal silah kullanımı, bu konudaki küresel anlayışın, Kimyasal Silahlar Anlaşması'nın ve uluslararası kararların açık şekilde hiçe sayılmasıdır. Her nerede ve kim tarafından olursa olsun kimyasal silah kullanımını kınıyoruz. Bu suçu işleyenleri sorumlu tutacağız. Suriye'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için adalet sağlanıncaya kadar durmayacağız."
Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivili öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla dört ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yaptı.
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