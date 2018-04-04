Rusya'da iflaslar yüzde 50 arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya’da iflasların bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 8 bin 966 kişiye yükseldiği belirtildi.
Moskova merkezli Birleşik Kredi Bürosunca yayınlanan verilere göre, Rusya'da iflasriski yaşayanların sayısı 2018’nin ilk çeyreğinde yüzde 6 arttı.
Ülkede iflas edenlerin sayısı aynı dönemde 2017’ye kıyasla yüzde 50 artarak 8 bin 966 kişiye yükselirken, en çok iflas 757 kişiyle Moskova’da yaşandı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomisi zor günler geçiren Rusya’da Ekim 2015’ten bu yana resmi rakamlara göre 59 bin kişi iflas ederken, istatistiksel açıdan Rusya’da her 100 bin kişiden 40’ı iflas ediyor.
Kosova Meclisinde FETÖ'nün 6 üst düzey mensubunun sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olağanüstü oturum düzenlendi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamaları görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.
Fener Rum Patrikliği, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Patrik Bartholomeos arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildirdi.
Azez ilçe merkezindeki bazı öğrenciler, temizliğin önemine dikkat çekmek için sokaklarda temizlik etkinliğine katıldı.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcılık, 15 buçuk yıldan fazla hapis ve 50 bin ila 500 bin dolar para cezası istedi.
Rusya’da iflasların bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 8 bin 966 kişiye yükseldiği belirtildi.
Esed rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivili öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla dört ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak açıklama yaptı.
Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmenler, Peşmergenin yeniden kente dönmesini istemediklerini belirtti.
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ mensuplarının Kosova'daki bankalarda milyonlarca avrosu olduğu iddia edildi.
Esed rejiminin savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 sivil ağır yaralandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
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Afrin'de YPG'lıların teröristlerin hapishaneye çevirdiği merkezlerde işkence görenler, yaşadıkları zulmü anlatırken gözyaşlarına boğuldu
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Duma'daki sivillerin geleceğine yönelik Rusya, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında müzakerelerin devam ettiğini söyledi.