Putin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

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Fener Rum Patrikliği, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Patrik Bartholomeos arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildirdi.
İstanbul Rum Patrikliği Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, dün akşam resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan Putin ile Patrik Bartholomeos arasında kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.
Putin'in, tekrar seçilmesi münasebetiyle Patrik Bartholomeos'un tebrik mesajına, Ortodoksluğun birliği yararına yaptıklarına, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği dahilinde bir şapel inşasına verdiği dini izne ve Aynaroz'a gerçekleştirdiği iki ziyaretteki içten kabule teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Putin ayrıca, Rusya halkının, 988'de Prens Vladimir zamanında Hristiyanlıkla tanıştıran ve Hristiyan vaftiziyle kutsayan İstanbul'daki Ana Kilisesi'ne saygılarını bilhassa dile getirerek, bu tarihi bağın büyük önemini vurgulamıştır. Keza, Sayın Başkan, Moskova ve tüm Rusya Patriği Kirillos'un selamlarını ileterek, Bartholomeos'un iki kilise arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine hazır olduğunu belirtmiş, Paskalya Bayramı için Patrik Bartholomeos'a iyi dileklerini sunmuştur."
Patrik Bartholomeos'un da Putin ve Rus halkının Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, Kemerovo'da vuku bulan trajik kaza için üzüntülerini ifade ettiği belirtilen açıklamada, Patrik Bartholomeos'un, Rusya başkanlık seçimlerindeki başarısı için Putin'i tebrik ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Bartholomeos'un, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ortodoks aleminde koordinasyon işlevini, bugüne kadar olduğu gibi sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye devam edeceğini, Türkiye'de yerleşik Rus asıllı Ortodoksların tüm dini ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması için kanonik ve pastoral sorumluluğuna uygun çaba sarf ettiğini anlattığı kaydedildi.
Açıklamada, "Putin ve Patrik Bartholomeos, samimi geçen görüşmelerinde, her iki tarafı ilgilendiren başkaca konulara da değinmişlerdir. Son olarak, Putin Türkiye'ye bir daha ki gelişlerinde Patriklik makamını da ziyaret etme arzusunu dile getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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