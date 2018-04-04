Filistinlilerden renkli görüntüler

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Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında barışçıl eylemlerine devam eden Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında ellerinde taşıdıkları dünya ülkelerine ait bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.
AA muhabirine konuşan Hemmam Hamdan isimli eylemci, Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara dünyanın dikkatini çekmek istediklerini söyledi.
Filistin halkını ve haklarını savunmaya yardımcı olmaları için dünya ülkelerini harekete geçirmek istediklerini belirten Hamdan, "Dünyaya, 'İsrailli çeteler tarafından 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına dönmek ve özgürlük isteyen bir halk' olduğumuz mesajını vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gazze sınırında toplanan bir grup Filistinli, toplu halde kitap okuyarak gösterilerin barışçıl olduğuna dikkati çekti.
Gösterilere katılan çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek çok sayıda Filistinli hep birlikte kitap okudu.
Gençlik Grubu Genel Birliği Başkanı Adem Medhun, yaptığı açıklamada, Toprak Günü eylemleri kapsamında gerçekleştirdikleri kitap okuma eylemi ile gösterilerin barışçıl olduğunu vurgulamak istediklerini ifade etti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.
İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.
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Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında barışçıl eylemlerine devam eden Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında ellerinde taşıdıkları dünya ülkelerine ait bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.
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