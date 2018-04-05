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Tunceli'de 1 uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±
Tunceli'de 1 uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re,Â PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda bir grup terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubuyla temas saÄŸlandÄ±.

Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir uzman Ã§avuÅŸ kolundan hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.

Helikopterle operasyon bÃ¶lgesinden alÄ±narak ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Tespit edilen terÃ¶rist grubun etkisiz hale getirilmesi iÃ§in, bÃ¶lgeye takviye birlikler gÃ¶nderildi.



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