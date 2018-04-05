Tunceli'de 1 uzman Ã§avuÅŸ yaralandÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Irak cezaevindeki TÃ¼rk kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in giriÅŸim

EÅŸinin iÅŸ bulduÄŸu yalanÄ± ile 4 yÄ±l Ã¶nce Telafer'de DEAÅž'a katÄ±lan ailelerin dramÄ± devam ediyor. EÅŸleri savaÅŸta Ã¶len kadÄ±n ve Ã§ocuklar ise Irak hapishanelerinden kurtarÄ±lmak iÃ§in seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncelikle Ã§ocuklarÄ± kurtarmak olmak Ã¼zere Rusafa cezaevinde tutuklu bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerine devam ediyor