00:35, 05 Nisan 2018 Perşembe

ABD’de F-16 uçağı düştü





ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi. Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, üsten rutin eğitim için havalanan F-16 uçağının yerel saatle 10.30’da (TSİ 20.30) düştüğü ifade edildi. Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

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