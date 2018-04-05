09:07, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile gÃ¼ven mektubu takdim edecek Irak BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HÃ¼seyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Wendy Jane Hinton ve SÄ±rbistan BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Zoran Markovic'i ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(Ankara/12.00/13.00/16.30/14.00/14.45/15.30)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan resmi ziyarette bulunmak Ã¼zere MoÄŸolistan'Ä±n baÅŸkenti Ulanbator'a hareket edecek.



(Ankara/19.30)Â



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.



(Ankara/10.00)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ValiliÄŸi, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Tatvan Belediyesini ziyaret edecek.Â



(Bitlis/10.30/15.00/16.30)Â



2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Japonya SaÄŸlÄ±k, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Refah BakanÄ± Katsunobu Kato ile bir araya gelecek.



(Tokyo)Â



3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, AK Parti Kilis Ä°l 5. GenÃ§lik KollarÄ± OlaÄŸan Kongresiâ€™ne katÄ±lacak.



(Kilis/17.00)â€‹Â



4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Birlik VakfÄ± Ankara Åžubesince dÃ¼zenlenecek "Åžehir, Medeniyet ve Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m" konulu konferansta konuÅŸacak.



(Ankara/19.00)Â



5- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, TBMM Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Komisyonu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(TBMM/10.00)Â



6- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, 8. UluslararasÄ± Afyonkarahisar AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Sempozyumu ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 2018 YÄ±lÄ± Aday Memur EÄŸitim ProgramÄ±'na katÄ±lacak, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunacak.



(Afyonkarahisar/10.00-14.30)Â



7- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Ahmet Demircan, Ulusal Kanser HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Kanserde GÃ¼ncel Konular" toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ankara/09.30)Â



8- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara/13.30)Â



9- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- KÄ°T Komisyonunda, Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Karadeniz BakÄ±r Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015 -2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± iki oturumda ele alÄ±nacak.



(TBMM/14.00/11.00-12.30)Â







EKONOMÄ°



1 - GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, TBMM KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi Komisyonunda, "KÄ±rsal Alanda KadÄ±nÄ±n GÃ¼Ã§lendirilmesi ve KÄ±rsalda KadÄ±n GiriÅŸimciliÄŸinin Desteklenmesi" ile ilgili sunum yapacak.



(TBMM/10.00)Â



2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Ä°TÃœ AltÄ±n ArÄ± Takdim TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/11.00)Â



3- TÃ¼rk Sanayicileri ve Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Erol Bilecik, Anadolu AjansÄ± Finans MasasÄ±'na konuk olacak.



(Ä°stanbul/10.00 )Â



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian ve Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± Nathalie Loiseau ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Paris)



2- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Azerbaycan'da BaÄŸlantÄ±sÄ±zlar Hareketi Ara DÃ¶nem Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirecek.



(BakÃ¼)Â



GÃœNCELÂ



1- FETÃ– DavalarÄ±



- FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.00)

- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, 1'i firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'deki Alibey Salonu'nda devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin "ana darbe" davasÄ±nda, 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BÃ¼yÃ¼k Salonu'nda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–/PDY'nin yayÄ±n organÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle kayyuma devredildikten sonra kapatÄ±lan Zaman gazetesinin eski yÃ¶netici ve yazarlarÄ±ndan oluÅŸan 17'si tutuklu 31 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanÄ±ÄŸÄ±n 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Kocaeli/09.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ValiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 88'i tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.



(Siirt / 09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan dÃ¶nemin 2. BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Harekat Merkezi KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet ÃœssÃ¼ KomutanÄ± TuÄŸgeneral Deniz Kartepe ve 2. BirleÅŸtirilmiÅŸ Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay BÃ¼lent GÃ¼rdoÄŸanâ€™Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(DiyarbakÄ±r / 09.30)



2- Ankara GarÄ± Ã¶nÃ¼nde 102 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 36 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasÄ±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ-Unicaja Malaga ve Baskonia-Anadolu Efes maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Ä°stanbul/20.15/Vitoria/22.00)



2- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi 6'lÄ± play-off rÃ¶vanÅŸÄ±nda VakÄ±fBank-Volero ve Igor Gorgonzola-Galatasaray maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Ä°stanbul/19.00/Novara/21.30)Â



3- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 7-8'incilik maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/18.00)Â



4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 24. haftasÄ±, Ã‡ukurova Basketbol-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§Ä±yla tamamlanacak.



(Mersin/18.30)Â



5- UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek finalinde Leipzig-Marsilya, Arsenal-CSKA Moskova, Atletico Madrid-Sporting Lizbon ve Lazio-Salzburg maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Leipzig/Londra/Madrid/Roma/22.05)