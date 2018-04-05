09:13, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

ABD'den Kunduz saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in hala resmi bir aÃ§Ä±klama yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD yÃ¶netiminden, Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da Kunduz vilayetinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda sivillerin de Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberlere raÄŸmen henÃ¼z bir resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ gÃ¼n geÃ§tiÄŸi halde henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klamada bulunmadÄ±.

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da herhangi bir rollerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Her platformda sivil Ã¶lÃ¼mleri konusunda "hassas" olduklarÄ±nÄ± bildiren ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, olayÄ±n ardÄ±ndan kendilerine yÃ¶neltilen yazÄ±lÄ± sorular Ã¼zerine, "SorularÄ±nÄ±zÄ± Afgan hÃ¼kÃ¼metine yÃ¶neltin." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmakla yetindi.

Daha sonra ise BakanlÄ±ktan isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin haberleri takip ettiklerini ifade ederek, "Sivil Ã¶lÃ¼mlerinin olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± ciddiye alÄ±yoruz ve masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybetmesinden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz." ifadesini kullandÄ±.

Ã–te yandan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'daki sÃ¶z konusu olayda ABD birliklerinin de saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkilendirmesine tepki gÃ¶sterdi. BakanlÄ±k, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yazÄ±lÄ± olarak verdiÄŸi cevapta, "Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§leri Kunduz'da herhangi bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmedi. Bunun aksini iddia etmek doÄŸru deÄŸildir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde hafÄ±zlÄ±k tÃ¶reni esnasÄ±nda biir medreseye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu bildirilmiÅŸti.

DaÅŸti ArÃ§i KaymakamÄ± Nasruddin Sadi, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etmiÅŸ ve saldÄ±rÄ±nÄ±n medresede hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bitirenler iÃ§in yapÄ±lan mezuniyet tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Sadi, tÃ¶rene Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸ ve Ã¶lenler arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen isimlerinin de bulunduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.