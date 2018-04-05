ABD'den Kunduz saldÄ±rÄ±sÄ± iÃ§in hala resmi bir aÃ§Ä±klama yok

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD yÃ¶netiminden, Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da Kunduz vilayetinde dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda sivillerin de Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberlere raÄŸmen henÃ¼z bir resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ gÃ¼n geÃ§tiÄŸi halde henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klamada bulunmadÄ±.
Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da herhangi bir rollerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Her platformda sivil Ã¶lÃ¼mleri konusunda "hassas" olduklarÄ±nÄ± bildiren ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, olayÄ±n ardÄ±ndan kendilerine yÃ¶neltilen yazÄ±lÄ± sorular Ã¼zerine, "SorularÄ±nÄ±zÄ± Afgan hÃ¼kÃ¼metine yÃ¶neltin." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmakla yetindi.
Daha sonra ise BakanlÄ±ktan isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin haberleri takip ettiklerini ifade ederek, "Sivil Ã¶lÃ¼mlerinin olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± ciddiye alÄ±yoruz ve masum insanlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± kaybetmesinden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Ã–te yandan, ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'daki sÃ¶z konusu olayda ABD birliklerinin de saldÄ±rÄ±yla iliÅŸkilendirmesine tepki gÃ¶sterdi. BakanlÄ±k, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yazÄ±lÄ± olarak verdiÄŸi cevapta, "Afganistan'daki ABD gÃ¼Ã§leri Kunduz'da herhangi bir hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmedi. Bunun aksini iddia etmek doÄŸru deÄŸildir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde hafÄ±zlÄ±k tÃ¶reni esnasÄ±nda biir medreseye dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 100 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§ok sayÄ±da yaralÄ±nÄ±n olduÄŸu bildirilmiÅŸti.
DaÅŸti ArÃ§i KaymakamÄ± Nasruddin Sadi, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu ifade etmiÅŸ ve saldÄ±rÄ±nÄ±n medresede hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bitirenler iÃ§in yapÄ±lan mezuniyet tÃ¶reni sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlendiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Sadi, tÃ¶rene Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸ ve Ã¶lenler arasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¶nde gelen isimlerinin de bulunduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, yeniden MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Sisi'yle telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, gÃ¶revinde baÅŸarÄ±lar diledi
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± Nielsen, "BaÅŸkan, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ä°Ã§ AsayiÅŸ Birliklerinin gÃ¼neybatÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za konuÅŸlandÄ±rÄ±lmak Ã¼zere valilerimizle Ã§alÄ±ÅŸma talimatÄ± verdi" dedi
Fas KralÄ± 6. Muhammed, "40 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in bÃ¼yÃ¼k payÄ± var" dedi
Katar'da yeni kararnameyle erkeklerde zorunlu askerlik sÃ¼resi 1 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, kadÄ±nlara da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik yapma imkanÄ± tanÄ±ndÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sierra Leone'de dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, asker kÃ¶kenli aday Julius Maada Bio'nun galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±
ABD yÃ¶netimi, Afganistan Hava Kuvvetleri tarafÄ±ndan Kunduz vilayetinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 100 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Nevada eyaletinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
ABD Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, Ã¼lkesinin Suriye'den Ã§ekilmesi sÃ¼reciyle ilgili, "ArtÄ±k orada askerlerimizin olmasÄ±na gerek yok. Åžimdi amaÃ§ yerel gÃ¼Ã§lere geÃ§iÅŸ sÃ¼reci olacak." dedi.
Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemlerine devam eden Filistinliler, Gazze Åžeridi'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± dÃ¼nya Ã¼lkelerine ait bayraklarla renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.
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Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, Ä°ngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanÄ± Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BM GÃ¼venlik Konseyini toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
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Rusyaâ€™da iflaslarÄ±n bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 50 artarak 8 bin 966 kiÅŸiye yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.
Esed rejiminin Han Åžeyhun'da kimyasal silahla 100'den fazla sivili Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin birinci yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¶rt Ã¼lkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ±.