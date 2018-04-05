09:20, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Sierra Leone'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin galibi Julius Maada Bio





BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Sierra Leone'de dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, asker kÃ¶kenli aday Julius Maada Bio'nun galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika Ã¼lkesiÂ Sierra Leone'de dÃ¼zenlenen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi, asker kÃ¶kenli adayÂ Julius Maada Bio'nun galibiyetiyle sonuÃ§landÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§menin bulunduÄŸu Ã¼lkede 31 Mart'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci turu gerÃ§ekleÅŸtirildi. Sierra Leone Ulusal SeÃ§im Komisyonu (NEC) BaÅŸkanÄ± Mohammed N'fah-Alie Conteh, seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bio'nun oylarÄ±n yÃ¼zde 51,81'ini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samura Kamara'nÄ±n ise yÃ¼zde 48,19'da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Bio'yu destekleyenler araÃ§larÄ±yla ve ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± bayraklarla caddelerde kutlama yaptÄ±. SeÃ§imin 7 Mart'taki ilk turunda, 16 aday arasÄ±nda muhalefetin adayÄ± Bio ve iktidar partisinin adayÄ± Kamara ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bio, 2011'deki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imine Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) ile katÄ±lmÄ±ÅŸ ancak kazanamamÄ±ÅŸtÄ±. JULÄ°US MAADA BÄ°O KÄ°MDÄ°R? Asker kÃ¶kenli olan ve daha Ã¶nce kansÄ±z bir darbe ile iktidara gelen TuÄŸgeneral Julius Maada Bio, 1987'de Sierra Leone Fourah Bay Ãœniversitesi Askeri Akademisinden mezun oldu. Devlet BaÅŸkanÄ± Joseph Saidu Momoh dÃ¶neminde 1985-1988 yÄ±llarÄ±nda Ekonomik Acil Durum Biriminde gÃ¶rev yapan Bio, 1988'de BirleÅŸmiÅŸ Milletlerde havacÄ±lÄ±k gÃ¼venliÄŸi alanÄ±nda eÄŸitim aldÄ±. 1996'daki kansÄ±z darbeyle Sierra Leone Devlet BaÅŸkanÄ± olan TuÄŸgeneral Bio, emekli oluncaya kadar gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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