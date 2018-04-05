09:33, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

Katar'da zorunlu askerlik uzadÄ±





Katar'da yeni kararnameyle erkeklerde zorunlu askerlik sÃ¼resi 1 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, kadÄ±nlara da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik yapma imkanÄ± tanÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, zorunlu askerlik sÃ¼resini 1 yÄ±la Ã§Ä±karan ve kadÄ±nlarÄ±n da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlik yapmasÄ±na imkan tanÄ±yan kararnameyi imzaladÄ±. Katar haber ajansÄ± QNA'ya gÃ¶re, yeni kararnameyle 18-35 yaÅŸlarÄ±ndaki erkeklerin ve Ã¼niversite mezunlarÄ±nÄ±n zorunlu askerlik sÃ¼resi 1 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. KADINLARA GÃ–NÃœLLÃœ ASKERLÄ°K Ä°MKANI Kararname, 18 yaÅŸÄ±na giren kadÄ±nlarÄ±n da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olmalarÄ± durumunda askerlik yapmasÄ±na olanak tanÄ±yor. Yeni kararnameyle askerlik gÃ¶revinden kaÃ§anlarÄ±n 1 ay ila 1 yÄ±l hapis veya 13 bin 700 dolar ila 82 bin 400 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Katar'da zorunlu askerlik uygulamasÄ± Mart 2014'te Ã§Ä±karÄ±lan yasayla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Eski yasaya gÃ¶re 18-35 yaÅŸlarÄ±ndaki Ã¼niversite mezunu erkekler 3 ay, Ã¼niversite mezunu olmayanlar 4 ay zorunlu askerlik yapÄ±yordu.

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